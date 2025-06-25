12歲女孩遭3男綁架「輪流性侵」折磨72小時　被拍裸照恐嚇

▲女孩遭綁架3天，期間被3名男子輪流性侵。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名12歲女孩被3名男子綁架帶往一處地點，不斷餵毒反覆性侵，還拍下她的裸照，放話威脅若想逃跑或報警就會殺了她。為了逃離這場長達72小時的煉獄折磨，她鼓起勇氣從窗戶逃出獲救，但這一切的身心折磨讓她嚇壞，半夜還會哭喊驚醒。

每日郵報、太陽報等報導，事發於2024年8月11日，受害女孩當時獨自一人來到超市外的停車場，26歲男子霍瓦特（Kevin Horvath）及38歲男子圖爾塔克（Ivan Turtak）用香菸誘騙她上車之後，帶她前往27歲男子古納爾（Ernest Gunar）的露營車。

女孩被多次餵毒，包括冰毒，並遭3名男子輪流性侵蹂躪，淪為3人滿足性快感的洩慾工具。她甚至還被威脅，若是敢逃跑或是報警就會殺了她，並拍下她赤裸站在浴缸的照片。

直到8月13日，也就是3天之後，女孩鼓起勇氣從窗戶逃離，在警方的協助之下安全返家，但直到這時她才情緒崩潰，把所有發生的一切告知爸媽。事發後，女孩接受各種醫療檢查，她的身體、衣物、私密部位發現3名男子的DNA。

3名男子性侵罪名成立。女孩母親如今透露，受害女孩曾經是個自信外向的女生，但現在已與往日大不相同，怕黑、怕獨處，沒有父母陪著就不想出門，什麼都不想做，半夜還會哭喊驚醒。