台南職災勞工陷困境　勞工局攜五大總工會發放慰問金送暖

▲台南市勞工局與五大總工會25日攜手發放11萬元慰問金，關懷職災勞工生活困境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

職災帶來的，不僅是身體創傷，更是家庭經濟的重擔，為實踐市長黃偉哲「希望家園」施政理念，台南市勞工局25日攜手台南市五大總工會，共同關懷陷入困境的職災勞工，親送總計11萬元慰問金至多位勞工及家屬手中，傳遞社會溫暖與實質支持。

此次參與慰問行動的包括：勞工局長王鑫基、市總工會副理事長陳萬枝、大台南總工會副理事長陳美靜與溫金輝理事、產業總工會理事長林再亨與祕書長黃育德、職業總工會副理事長楊文達、直轄市總工會理事長黃江福等，攜手走訪多位受災勞工家庭。

59歲的張先生居住於東區，從事羊奶外送工作，2025年4月間在通勤途中不慎自摔，導致職災至今無法復工，面臨醫療與生活雙重壓力；32歲的李先生在工地裝修時自三樓墜落重傷，右手骨折，家中還有兩名年幼子女，全家生活頓時陷入危機。

更令人鼻酸的是，從事貨運工作的蘇姓勞工於今年3月北上途中遭逢重大車禍，導致缺氧性腦病變，至今仍無意識，家庭長照壓力沉重。另一名歸仁區的陳姓勞工亦在通勤途中車禍，重傷住院13日，肇事者卻未出面，生活頓失依靠。

從事居服工作的黃姓女勞工，則在2月服務案家間奔波途中發生自摔事故，左肩骨折需長期復健；不僅自身治療支出龐大，其子也因病住院，雙重醫療費用讓一家幾近難以維持。

王鑫基局長表示，市府始終與勞工站在一起。當職災發生，勞工局即啟動即時關懷、慰問金補助與資源媒合等多元支持措施，盼能幫助職災勞工與家庭在低谷中找到一絲曙光。

他也呼籲勞工朋友，若遭遇職業災害，務必儘速通報，市府將全力提供協助，一起面對難關，共築未來。