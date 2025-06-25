快訊／台南千層岩瀑布5人戲水　20歲男溺水救起無呼吸心跳

▲台南南化千層岩瀑布25日傳出溺水事故，20歲侯姓男子被發現已失去生命跡象，由消防人員實施急救緊急送醫。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南南化千層岩瀑布25日下午驚傳溺水意外，1名20歲侯姓男子與友人共5人前往戲水，卻不慎溺水，消防局下午1時25分接獲報案，因地點位處山區、水域偏遠，救援車組歷時近50分鐘才抵達，現場發現侯男已無呼吸心跳，緊急實施CPR急救程序並同步送醫搶救。

台南市消防局指出，25日下午1時25分接獲報案，地點位於南化區關山裡千層岩瀑布，一行5人入山戲水，其中20歲侯姓男子不慎溺水，友人急忙報案求援。消防局據報，出動二大隊玉井中隊洪金成中隊長、南化分隊等3車6人前往搶救。

因事發地在山區，山路遙遠、救援不易，消防人員於下午2時15分才抵達現場。消防人員到場後，迅速展開水域搜索與緊急救援作業，並由現場人員將侯男搶救上岸。初步評估侯男已無生命徵象，當場實施CPR等急救處置後，同步緊急搬運送醫，於下午3時35分許以護車送醫。

初步了解，5人去玩水，其中1人溺水，經發現溺者拖帶至岸邊硬石上施以CPR，搶救人員到場接手急救，先人力搬運離開，後由接駁農用小貨車，再以南化91救車送往衛福部新化分院搶救，侯男等5人均非台南人；目前詳細事故發生原因仍待台南市警玉井分局警方調查釐清中。