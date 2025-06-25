海邊「芋螺」千萬別碰　含劇毒數分鐘致命

▲專家警告，部分劇毒芋螺可在短短數分鐘之內置人於死地。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

從美國加州到墨西哥海岸都能見到色彩繽紛的「芋螺」（cone snail），但專家警告，部分劇毒芋螺可在短短數分鐘之內置人於死地，千萬別碰。

每日郵報報導，芋螺毒液可對魚類產生作用，使魚類喪失行動能力，並不會主動攻擊人類，但若有人撿起牠的殼或是不小心踩到，可能遭到攻擊。科學家指出，芋螺體型越大，其毒刺越可能致命，孩童體型較小，被刺後死亡的風險更高。

德州休士頓「自然科學博物館」策展人派特威（Tina Petway）近期獨自前往索羅門群島捕捉芋螺，但卻被其中一隻連刺3下，隨後視線模糊、意識不清的狀況越來越嚴重。她回到屋內並服下抗組織胺藥物，把一切過程寫下來，接著昏睡3天才醒來，被刺傷的部位依舊不適，趕緊前往機場離開。

澳洲專家史密斯（Stephen Smith）曾說過，「我一直叮嚀告誡孩子的其中一件事，就是絕對不要撿芋螺的殼。要認識芋螺外觀，瞭解牠們可能出沒的棲息環境」。

報導稱，在許多情況下，芋螺刺傷會導致患部疼痛，但部分個案的病情可能發展成發紺（cyanosis），也就是因為血液循環不良導致受傷處發紫，出現麻木或刺痛感，嚴重可能出現四肢麻痺，逐步擴散至嘴部周圍、蔓延全身，癱瘓也可能隨之發生，肺部受影響使人無法呼吸。

現階段並無針對芋螺毒的抗毒血清，醫師可能會把患處泡在熱水之中，降低毒素的致命性，或是對患部施加壓力，減緩毒素在體內擴散，也可能注射局部麻醉劑減緩症狀，並建議患者要保持冷靜，避免劇烈行動。