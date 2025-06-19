「長照3.0」明年啟動　8策略落實健康老化、在地安老、安寧善終

▲衛福部次長呂建德出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

衛福部今（19日）在行政院會報告「長照3.0規劃」。院長卓榮泰表示，2025年台灣已邁入超高齡社會，為因應高齡照顧壓力與人力的挑戰，衛福部「長照3.0」計畫將於2026年上路，以落實賴清德總統「國家希望工程」擴大社會投資、減輕家庭負擔、強化醫療照顧銜接、打造「健康臺灣」的施政目標。

為前瞻性地應對未來長照服務需求之增長與多元化挑戰，衛福部指出，長照3.0計畫預計提前於2026年完整啟動。本計畫將以「健康促進」、「醫療照顧整合」、「積極復能」、「提升機構量能」、「強化家庭支持」、「導入智慧照顧」、「落實安寧善終」及「人力專業發展」等八大目標為策略主軸，建構以居家、社區、機構及醫療體系為基礎，並整合社會福利資源之連續性照護服務模式。

衛福部說明，長照3.0計畫將打造社區共融照顧圈，廣布基層社區據點及各類長照服務資源，多元管道支持社區發展，並使聘僱外籍看護家庭也能在核定額度內使用社區式照顧服務。同時，將強化醫療長照無縫接軌，建構在宅責任醫療網絡，以及急性後期照護（PAC）銜接長照復能服務。

在服務對象方面，將擴大至不分年齡的PAC失能者及年輕型失智者，另強化中重度照顧，規劃充實晚間照顧及夜間緊急服務量能，並結合社宅或公私資源於缺乏區布建長照資源。

未來亦將推動智慧照顧，新增居家智慧科技輔具租賃並獎勵機構導入智慧照顧科技。最後，為落實安寧善終，特定疾病且一定年齡以上者，政府將支付一生一次免費的預立醫療照護諮商費用。

衛福部強調，將秉持擴大服務涵蓋範圍與提升服務品質之原則，持續增加服務據點與服務項目，以強化對家庭照顧者及長照服務機構之支持，透過與醫療體系及社會福利體系之緊密合作，全面提升對失能者之照護品質。

卓榮泰指出，「長照3.0」計畫將擴大服務對象，持續增加服務據點及內容，給予家庭照顧者及長照機構更多支持，並結合醫療與社會福利，提升對失能者的照顧，達成健康老化、在地老化、安寧善終的願景。卓院長強調，這不只是政策的提升，更是跨領域、跨部會、公私協力的重要社會工程。

卓榮泰責成衛福部會同相關機構，積極建立完善的照顧制度，並整合資源，結合民間參與，透過制度創新、科技導入與社區連結，打造一個讓每一位長者都能「活得久，也活得好」的共好社會。卓院長也要求相關部會在計畫推出前，能多聽取各方意見，完善處理、調整內容，讓該計畫上路後，不僅能滿足國人更多需求，也得到大家共同支持。