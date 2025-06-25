日港爆品免代購！Coupang酷澎火箭跨境新上架直送　WOW會員享無條件免運

▲Coupang酷澎跨境供應鏈持續成長，引入來自日本、香港、美國、韓國等國際優質選品。（圖／Coupang酷澎提供，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

美商Coupang酷澎24日宣布，進一步擴大台灣市場的「火箭跨境」服務，新增日本、香港等地的人氣好物，攜手既有來自美國、韓國的數百萬件熱銷商品，打造豐富多元的全球選品貨架。搭配訂閱制「WOW會員」，無論購買多少件跨境商品，皆可享有無條件免運優惠，輕鬆擁抱全球質感生活。

Coupang酷澎持續強化跨境供應鏈，將日本、香港、美國、韓國等國際優質商品引進台灣市場。



Coupang酷澎台灣零售暨全球電商事業總經理Jonathan Burks表示：「日本商品以品質優異著稱，深受全球消費者青睞。Coupang結合『端到端』服務模式與全球14地據點，致力打造一條無縫的跨境商務道路，協助合作夥伴開拓國際版圖，同時讓台灣消費者無縫接軌國際潮流。」

Coupang酷澎提供的火箭跨境商品價格幾乎與海外同步，省下代購費與繁瑣流程，全年皆可無壓力選購心儀好物。今年6月中，Coupang更搶先引進Nintendo Switch 2香港版主機遊戲組合，免預購、免等待，讓台灣玩家與日美同步開箱、即刻暢玩，展現高效供應鏈與物流實力。

調查指出，台灣消費者最常購買的日本商品類別為保健品、美妝與零食。Coupang酷澎上架多款熱銷日貨，包括：asahi EBIOS啤酒酵母錠，有助腸胃調理；ORIHIRO深海鮫魚肝油精華軟膠囊，維持行動力；美容編輯熱推的Sastty利尻昆布白髮染，染髮兼護髮，溫和不刺激；還有赴日必買的Calbee卡樂比薯條三兄弟與薯塊三姊妹等人氣零食。

同時也引進香港經典伴手禮Jenny Bakery珍妮曲奇，濃郁奶香搭配恰到好處的甜度，讓人一口接一口。此外，義大利咖啡名牌illy Iperespresso咖啡膠囊，也讓消費者在家就能享受精品生活。

▲Coupang酷澎為顧客精選美國原文書籍，從兒童繪本到知識文學類一應具全。

▲Coupang酷澎6月份陸續擴充數百萬本美國原文書籍，滿足全家人的閱讀偏好。

不僅如此，Coupang酷澎火箭跨境更驚喜推出數百萬本美國原文書籍，從孩童最愛的英文繪本到實用的知識類讀物一應俱全。暑假正是親子共讀的好時機，現在免出門、免跑大書店，就能輕鬆把美國書櫃搬回家，享受沉浸式閱讀生活。

展望未來，Coupang酷澎將持續整合全球資源、強化供應鏈韌性，攜手品牌與供應商，拓展跨境商品深度與廣度，為台灣消費者帶來更多元、優質又具價格競爭力的全球選品。