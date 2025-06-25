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最強茉莉出沒！Mr. Wish五窨系列清爽登場　攜手LINE人氣貼圖「好想兔」萌翻盛夏

▲▼Mr. Wish,LINE人氣貼圖,清爽。（圖／Mr. Wish提供）

▲手搖品牌Mr.Wish與LINE人氣貼圖「Very Miss Rabbit好想兔」合作。

圖、文／Mr.Wish提供

炎熱午後，一口冰涼的「五窨初茉」入口瞬間，宛如穿越層層茉莉花叢，夏日燥熱頓時解除！今年夏天最具話題性的IP聯名非台灣人氣手搖品牌Mr.Wish莫屬了！這次與LINE人氣貼圖冠軍「Very Miss Rabbit好想兔」攜手，從6月24日起，正式推出限量新品與周邊，剛上市就已引發搶購潮，邀請全民一起踏上花香叢林的夢幻旅程。

穿越「五窨」香氣宇宙，讓兔兔們集體失控啦！

此次聯名新品首波主打「五窨初茉」與「五窨雪茉」並搭配聯名設計環保罐，Mr. Wish「五窨系列」嚴選高海拔地區新鮮嫩芽綠茶，搭配盛開的茉莉花，以傳統窨花工藝精製而成。「一層茶、一層花」共經五次窨製，每次需靜置2至3天，過程絕不添加任何香精，逾半個月時間才能讓茶葉充分吸收天然花香。五窨初茉風味細緻且層次豐富，一口喝下嘴裡的清香餘韻繚繞，宛如晨光中茉莉初綻。五窨雪茉則以五窨綠茶為基底，碰上濃而不膩的奶韻，打造茶香與奶香完美兼具的pro版奶綠，香濃回味、剛剛好的奶感。

▲▼Mr. Wish,LINE人氣貼圖,清爽。（圖／Mr. Wish提供）

▲門市加碼推出限量的「好想抱抱娃」和「好想兔轉盤吊飾」。

「抱緊處理」！好想兔八款聯名罐，萌到上宇宙！

粉絲們請準備好你們的尖叫聲！這次Ｍr.Wish與好想兔八款聯名造型罐獨家閃亮登場！每個造型罐都印上了萌力滿點的兔兔們，蒐集起來療癒感爆棚。除此之外，門市加碼推出限量的「好想抱抱娃」和選擇障礙救星「好想兔轉盤吊飾」，絕對是這個夏天最潮的療癒好物。喝完一杯再「抱」走娃娃，錯過這波限量聯名就買不到啦！！

▲▼Mr. Wish,LINE人氣貼圖,清爽。（圖／Mr. Wish提供）

▲7月7日起限時推出的「好想兔刮刮卡」。

兔兔造型設計刮刮卡100%中獎，夢幻假期刮到手軟！

還有還有，最不能錯過的莫過於7月7日起限時推出的「好想兔刮刮卡」，只要消費滿$85就可以獲得一張好想兔造型刮刮卡，無論是Costa歌詩達郵輪日本五天四夜之旅、星宇航空大阪來回機票，還是價值近3萬元的999純金Mr.Wish紀念幣，保證張張有獎！喝飲料抽假期、還有機會帶走純金紀念幣萌系週邊和飲料折價券通通帶回家！

從香氣到療癒，今夏必訪Mr.Wish！

無論你是愛喝茶的品味達人，還是萌物蒐集控，都不能錯過Mr.Wish與好想兔的爆紅聯名。從飲品本身的頂級五窨工藝到可愛滿分的週邊商品，再到人人有獎的刮刮卡活動，絕對讓你滿載而歸，瞬間療癒滿點！

【快閃提醒】即日起快前往全台Mr.Wish門市，一起踏上香氣宇宙之旅，錯過可就真的追不上囉！更多活動詳情請鎖定Mr.Wish官方社群平台，搶先獲得第一手消息！

▲▼Mr. Wish,LINE人氣貼圖,清爽。（圖／Mr. Wish提供）

▲Mr.Wish與好想兔的爆紅聯名。


 

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Mr. WishLINE人氣貼圖清爽

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