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賀瓏遭切割！他開批「這些喜劇人」該反省：不贊同人血饅頭常態化

▲▼曾博恩與賀瓏新作賀博台瘋即將公開，26日兩人與媒體進行聯訪。(照片4/29後才能使用)（圖／記者湯興漢攝）

▲賀瓏爆爭議，有網友想起博恩的漂亮話開批。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

喜劇演員賀瓏的感情生活爆出爭議，就有網友表示，日前博恩在走鐘獎台上講的漂亮話，講得很高大上、心靈雞湯灌滿滿，但人命悲劇真發生時，這些人卻又換一副嘴臉面對，直呼他絕對不贊同吃人血饅頭的作為常態化，「只是要博恩、賀瓏這群人好好反省，什麼叫別人的切身之痛不要亂觸碰」，引發討論。

數位創作者馬浩鈞今（24）日在臉書表示，看到賀瓏疑似因前女友自殺糾紛導致被薩泰爾切割解職，他只想到博恩在「走鐘獎」台上講的漂亮話，「我認為創作者，都是因為經歷過生活中的大大小小悲劇，將其轉化成歡笑、帶給觀眾。」「不要忘記大家的初衷是要帶給大家歡笑的，不要讓網路酸民誤導你，讓你覺得你在做沒有意義的事。」

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對此，馬浩鈞批評得毫不留情，「話講得很高大上、心靈雞湯灌滿滿，別人的悲劇難堪事都必須給你們當喜劇題材發揮，還必須認可你們在做很有意義的事」。但現在遇到人命悲劇發生在自己人身上時，態度卻急轉直下，「完全失去消費悲劇、做有意義事情的興緻，只想息事寧人」。

他直言自己無法接受這樣的雙標行為，「我絕對不贊同這種吃人血饅頭的作為常態化」，最後更呼籲博恩、賀瓏等人要真正反省，「什麼叫別人的切身之痛不要亂觸碰」。

貼文引發共鳴，「寧願看曾經黑過的人，拿自己的黑料大玩地獄哏。或是像志村一樣的無厘頭，和加藤的扇子，抑或是二師兄一樣的白目，順便賣阿嬤，也不要把自己的笑料建立在他人的基礎之上」、「真的要講地獄哏，那請你自己進去地獄再說那些來讓我們笑的哏。看著別人在地獄講的笑話，我們只想著『你怎麼還沒進地獄』。這整個團隊都該放把火，看他們在火裡體驗物理的『炎上』。」

※本文獲馬浩鈞授權引用。

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