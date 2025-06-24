中興新村垃圾清運人力不足　游顥協調下半年仍由國發會負責

▲中興新村垃圾清運因國發會人員陸續退休而受影響，圖為南投市清潔隊執勤情形。（圖／資料照片，南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投中興新村在精省多年後，目前改由中央國發會管理，接手包括宿舍及路樹維護、家庭垃圾清運等業務，但因國發會人員陸續退休，致使人力將可能出現短缺現象，影響轄內垃圾清理、回收；經立委游顥邀集中央、地方多次共商後，國發會承諾今年下半年將維持中興新村及頂峻山莊內垃圾清運回收執行業務。

游顥於23日邀集國發會、南投縣政府環保局與南投市公所於頂峻山莊邀集會勘，共同研商因應方案，並達成共識；游顥指出，縣長許淑華、南投市長張嘉哲市長，以及當地里長鄭深二也一直關心此案，將持續與國發會、地方政府討論後續人力及業務解套方案，保障民眾生活需求。

▲立委游顥邀集中央地方共商中興新村與頂峻山莊垃圾的清運方案。（圖／游顥辦公室提供）

游顥表示，感謝國發會經協調後同意持續處理中興新村區域內家用垃圾，也肯定該會進駐中興新村後，給予地方上包括投入地方創生、房屋群修繕更新等協助，更期盼未來能帶領中興大學融入地方生活圈，敦親睦鄰共創三贏。

南投市民代表江秀春認為，南投縣環保局及南投市公所協助民眾垃圾清運皆不遺餘力，但過去中興新村係由中央單位管理，若日後要由市公所接管，需考量地方政府是否有足夠人力及經費得以執行，尤其未來隨著中興大學進駐、人口提升，中興新村垃圾量也必然會大幅增加，如何在共同生活圈中達成共存的共識，至關重要。