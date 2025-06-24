《倚天》聖火禱詞驚現伊朗使館微博　網：六大門派圍攻光明頂

大陸中心／台北報導

以色列與伊朗之間的戰事尚未落幕，伊朗駐華大使館官方微博20日發布一則與金庸小說裏明教禱文相似的文字，引發大陸網友關注。有網友說，「總壇發了聖火令」、「這是被六大門派圍攻光明頂了？」還有人說，「快去請張無忌、小昭，請回聖火令」。

在金庸《倚天屠龍記》中，六大門派遠征西域，合力圍剿明教總舵所在地昆侖山光明頂，明教中人戰至生死關頭之際，齊聲誦念此禱文，表明殉教決心。

「倚天屠龍記」中的明教，是以歷史上曾活躍於中國的「祆教」支派「摩尼教」為藍本，「摩尼教」最早為公元3世紀中葉，由波斯先知摩尼所創立，曾廣泛流傳各地，後來在中國逐漸與本土文化相融合，形成了本土化的明教。明朝開國皇帝朱元璋，據說也曾是信徒，明史專家吳晗甚至認為，明朝國號來源就是承自明教。

伊朗駐華大使館官方微博20日發布一則3分16秒的影片，內容為伊朗與以色列空戰畫面，而且還附上一段文字：「熊熊聖火，降妖除魔，焚以殘軀，還世太平」。其中「焚以殘軀」的「以」疑意指以色列。

大陸網民發現這段文字與金庸筆下明教禱文相似：「焚我殘軀，熊熊聖火。生亦何歡，死亦何苦？為善除惡，唯光明故。喜樂悲愁，皆歸塵土。憐我世人，憂患實多！憐我世人，憂患實多！」

大陸網友對於這樣的文字，有的想起「六大門派圍攻光明頂」，打出了新教主張無忌，也有人表示，「這是拜火教異端，駐華大使館人員引用異端字句，應該受伊斯蘭法制裁」。也有網民認為，「波斯明教總壇終於醒悟了！」，伊朗駐華大使館只是想表達一種悲壯的情緒，恰好《倚天屠龍記》裡的內容與波斯有關，借來使用，不必較真。