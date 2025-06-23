站務員激動怒嗆旅客「眼睛瞎了」　台鐵發聲曝後續處理方式

圖文／鏡週刊

台鐵台北車站前（21）日下午發生糾紛，有位站務員在剪票出跟旅客起口角，只因旅客疑似不清楚如何正確刷卡進出站，站務人員最後甚至失去耐心怒嗆對方「眼睛瞎了」，相關畫面在網路上曝光後，引起熱議。台鐵今（23）日發聲回應，對於驚擾相關旅客致上歉意，會請車站主管協助強化員工的溝通服務技巧訓練，避免類似的事件再度發生。

日前在社群平台上，有網友曬出一段台鐵北車剪票口的畫面，可見有位站務人員與乘客發生口角，疑似對方不清楚如何正常刷卡進出站，站務人員過程中不斷拉高音量，讓其他乘客也看不下去，希望他能夠講話小聲一點。

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▲ 站務人員（紅圈處）與乘客發生口角，還怒嗆對方「眼睛瞎了喔？」（翻攝自記者爆料網）

沒想到此舉卻引起站務人員更加不滿，回嗆「我已經很小聲了」，他接著還激動表示，「刷卡位置在哪裡就在哪裡」，讓經過的旅客也都看傻了眼，接著該名人員更怒嗆，「大家都沒有眼睛嗎？眼睛瞎了喔？眼睛瞎了嗎？」這段影片在網路曝光後引起熱議。

對此，台鐵公司今天回應，針對當日下午台北站B3入口處，有執勤員工與旅客爭執事件，該站副站長於事後已親自向旅客致歉，公司也對於此次溝通問題驚擾相關旅客，再次致上歉意，並指示主管協助強化員工溝通服務技巧訓練，避免類似的事件再度發生。



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