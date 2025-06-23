　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

站務員激動怒嗆旅客「眼睛瞎了」　台鐵發聲曝後續處理方式

台鐵台北車站近日發生站務人員與乘客糾紛，台鐵今發聲回應。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台鐵台北車站前（21）日下午發生糾紛，有位站務員在剪票出跟旅客起口角，只因旅客疑似不清楚如何正確刷卡進出站，站務人員最後甚至失去耐心怒嗆對方「眼睛瞎了」，相關畫面在網路上曝光後，引起熱議。台鐵今（23）日發聲回應，對於驚擾相關旅客致上歉意，會請車站主管協助強化員工的溝通服務技巧訓練，避免類似的事件再度發生。

日前在社群平台上，有網友曬出一段台鐵北車剪票口的畫面，可見有位站務人員與乘客發生口角，疑似對方不清楚如何正常刷卡進出站，站務人員過程中不斷拉高音量，讓其他乘客也看不下去，希望他能夠講話小聲一點。

站務員激動怒嗆旅客「眼睛瞎了」　台鐵發聲曝後續處理方式

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 站務人員（紅圈處）與乘客發生口角，還怒嗆對方「眼睛瞎了喔？」（翻攝自記者爆料網）

沒想到此舉卻引起站務人員更加不滿，回嗆「我已經很小聲了」，他接著還激動表示，「刷卡位置在哪裡就在哪裡」，讓經過的旅客也都看傻了眼，接著該名人員更怒嗆，「大家都沒有眼睛嗎？眼睛瞎了喔？眼睛瞎了嗎？」這段影片在網路曝光後引起熱議。

對此，台鐵公司今天回應，針對當日下午台北站B3入口處，有執勤員工與旅客爭執事件，該站副站長於事後已親自向旅客致歉，公司也對於此次溝通問題驚擾相關旅客，再次致上歉意，並指示主管協助強化員工溝通服務技巧訓練，避免類似的事件再度發生。


更多鏡週刊報導
威力彩上看15.5億元！　開獎號碼出爐了
突遭薩泰爾解約　賀瓏公開前女友天殘離世前私人文字
快訊／剛爆與Albee緋聞！　薩泰爾突宣布與賀瓏解約

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吃完麥當勞「人氣商品」竟測出酒精反應！　廠商證實：會影響結果
「國光女神」裙子穿太短！半顆蜜桃臀被看光：姐姐有練過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

站務員激動怒嗆旅客「眼睛瞎了」　台鐵發聲曝後續處理方式

賀瓏爆熱戀Albee　節目上「咬耳朵」內容曝：我想要你X死我

準台大生「科展抄襲」被撤獎　校方：將開會討論錄取資格

明天北台灣防午後雷雨　周五又有熱帶擾動發展機率

吃完「麥香雞」竟測出酒精反應！廠商證實：會影響結果

一張圖瘋傳「會說1句話＝年輕人」　全場反噴：根本超弱

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹末期肺癌　診間痛哭：想當好媽媽

妹子搭捷運「兩側空位沒人坐」　一票男生中肯回答：真的會怕

全國科展台中一中學霸爆抄襲！獎金、獎項全撤　校方回應了

花2千多吃無菜單他愣「覺得盤」　大票有感：手法不到位開一堆

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

【當E人相遇時】跳功夫舞看路人反應！他們一秒默契跟上XD

站務員激動怒嗆旅客「眼睛瞎了」　台鐵發聲曝後續處理方式

賀瓏爆熱戀Albee　節目上「咬耳朵」內容曝：我想要你X死我

準台大生「科展抄襲」被撤獎　校方：將開會討論錄取資格

明天北台灣防午後雷雨　周五又有熱帶擾動發展機率

吃完「麥香雞」竟測出酒精反應！廠商證實：會影響結果

一張圖瘋傳「會說1句話＝年輕人」　全場反噴：根本超弱

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹末期肺癌　診間痛哭：想當好媽媽

妹子搭捷運「兩側空位沒人坐」　一票男生中肯回答：真的會怕

全國科展台中一中學霸爆抄襲！獎金、獎項全撤　校方回應了

花2千多吃無菜單他愣「覺得盤」　大票有感：手法不到位開一堆

前Wanna One成員轉戰幕後！　賴冠霖當導演「紀錄片獲獎」近況曝

站務員激動怒嗆旅客「眼睛瞎了」　台鐵發聲曝後續處理方式

報稅倒數！財政部揭「常見錯誤」小心被罰

出身偏鄉弱勢家庭由阿嬤帶大　家扶才女葉依珊不畏困境完成大學學業

桃園經發局攜手企業　馬來西亞臺灣形象展「桃園品牌館」拚商機

桃園市立美術館人行空橋吊裝　6/28起6階段交管

默默守護校園　桃園瑞祥國小警衛宋德鎬獲敬重

桃園北橫旅遊移動新地標　「探索北橫號」即將亮相

登山客疑摔落「小鬼瀑布」亡！雙手留抓扯痕跡　直升機吊掛遺體

謝盈萱自爆和家人疏離！一句話被惹怒「退出群組」　當場淚崩揭家務黑洞

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

生活熱門新聞

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

可能有雙颱　聖帕估今生成大迴轉路徑曝

包裹一堆氣泡袋「1實用功能」　網驚喊方便：都丟了

日本鹿兒島震不停　郭鎧紋：2條「高速公路」恐將海嘯波引到台灣

她實行「零3C育兒」　結果卻大嘆：超自責

「乘客不適」班機緊急轉降救命　長榮航空力挺：尊重機長決策權

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

濱崎真緒曝引退遺憾　拍13年AV「大腦死掉了」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

快訊／賀瓏爆熱戀Albee「過往感情惹議」

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

即／威力彩15.5億開獎了！今晚頭獎幸運兒是你嗎

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

賀瓏回應解約「昨天被告知」　證實天殘是前女友

700萬人注意！綜所稅9地雷一文看　報錯6／30前重傳都有救

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面