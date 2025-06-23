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中東危機升溫　油價一度飆高後回落

▲▼油輪穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽是連接波斯灣和阿曼灣的重要海峽，每日約有1,700萬桶原油、以及大量天然氣通過此地。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

在美國針對伊朗核設施發動空襲後，中東局勢持續升溫，伊朗國會於本月22日通過封鎖荷莫茲海峽的決議，並提交國安委員會審議，市場憂心可能導致全球能源供應受阻。然而，國際油價卻未持續走高，反映投資人對區域衝突升級的恐慌情緒相對有限。

根據外媒報導，美國原油期貨價格曾在22日消息爆出一度急升6.2%，短暫觸及每桶78.40美元，但漲勢隨即熄火，價格迅速回跌。截至美東時間23日上午10時40分，美油跌幅約1%，報每桶73.15美元；而國際指標布蘭特原油亦同步下跌約1%。白宮方面正密切關注市場動態。

美國總統川普也透過社群平台呼籲市場冷靜：「大家，把油價壓下來！我在看！你們這樣只是在幫敵人，別這麼做！」

目前市場最關注的焦點是伊朗是否真的會長期封鎖荷莫茲海峽。該水道位於波斯灣與阿曼灣之間，是全球最重要的石油運輸通道之一，每日約有2,000萬桶原油經由此通行，占全球石油貿易量近五分之一。

能源研究機構Rapidan Energy Group總裁麥克納利（Bob McNally）接受 CNN 訪問時指出，市場目前仍處於觀望狀態。「油市對地緣政治風險已見怪不怪，除非波斯灣的能源生產或物流真正受到重大打擊，否則即使短期油價飆升，仍不至於失控。」

然而，法人機構的分析報告則提出警告，若伊朗最終長期封鎖該航道，油價恐將大幅上漲，並對全球產業鏈帶來深遠衝擊，尤以航空與航運業為最。

報告指出，航空業燃油成本占比高達三成，以長榮航空（2618）為例，其2025年第一季燃油成本比重為30%。該產業正面臨「三重利空」：暑期票價不如預期、油價上揚，以及5月2日實施的免稅小包裹取消措施衝擊航空貨運量。

貨櫃航運方面，雖燃油成本占比約兩成（如萬海航運2615年初燃油成本比重為22%），但同樣遭遇三項不利因素：上海集裝箱出口運價指數（SCFI）於6月20日大跌10%，其中美西航線跌幅達33%、美東線21%；再加上油價飆升與美元匯率貶值造成的匯損，營運壓力驟增。

相較之下，散裝航運業受油價變動的直接影響最小。因其多以整船租賃方式營運，燃油成本通常由租家承擔。然而，該產業仍需留意全球經濟衰退可能帶來的連帶影響。

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