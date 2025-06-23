阿爾及利亞球場「看台欄杆垮掉」多人墜落畫面曝光　3死81傷

▲場館部分安全護欄垮掉墜落在下方看台，一票球迷連同欄杆跟著往下掉。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

阿爾及利亞首都阿爾及爾21日發生體育館看台安全護欄垮掉，釀成上層看台觀眾墜落的意外，整起事故導致3名球迷死亡、81人受傷。

美聯社、每日郵報等報導，事發當下，MC阿爾及爾（MC Alger）與NC馬格拉（NC Magra）戰成0比0，MC阿爾及爾順利蟬聯聯賽冠軍，球員在場上開心慶祝，未料意外突然發生。

依據影片，當時場館部分安全護欄垮掉墜落在下方看台，一票球迷連同欄杆跟著往下掉。事發後，緊急救援人員趕緊採取行動，把傷者送往附近醫院，MC阿爾及爾俱樂部的球員與工作人員前往醫院捐血。

阿爾及利亞衛生機構22日證實，整起事件造成3人死亡、81人受傷。阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）向罹難者家屬表示哀悼，並祝福傷者早日康復。受到這起事故的影響，原定的頒獎儀式延期。

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