包裹一堆氣泡袋「神人曝1實用功能」　大票人驚喊方便：都丟掉了

▲就怕商品被撞壞，賣家會使用防撞氣泡袋做防護。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

原來防撞氣泡袋也能二次利用！一名女網友直呼，看到有人分享防撞氣泡袋洩氣後，再割開袋口就變成小型垃圾袋，而原PO也DIY製作半小時，順利整理出3種尺寸的小袋子，可以裝任何小物，更省下另買袋子的錢。文章引發大票網友驚呼，「遛狗用這個超級方便」、「我都放在車上當小垃圾袋」。

一名女網友在《Coupang酷澎 購物老實說》表示，網購包裹時，賣家怕商品在運送過程中被碰撞，都會使用防撞氣泡袋，而原PO看到有人把它回收再利用，就是戳洞洩氣後，依照尺寸分類，可以用來裝東西。

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原PO大讚直呼，花了半小時，得到三個尺寸的好用小袋子，省下原本習慣要另外買小袋袋的預算，「真棒！」

文章曝光後，引來千名網友驚呼，「原來還有這些功能，之前我還都直接丟垃圾桶」、「生活智慧王！突然想要很多包材了」、「原來還可以這樣」、「這種工作很適合叫我兒子用，他應該覺得很好玩」、「我今天也這樣做，真的好方便」、「看你整理這樣突然發現好像可以欸」、「好聰明喔」。

不少網友也分享，「我遛狗的時候就是用這個超級方便，已善用多年」、「感覺養小狗的人，也可以拿來當撿便袋耶」、「拿來裝小垃圾真的超讚的」、「我也會這樣～拿來裝水槽裡的濾網後再丟」、「我都放在車上當小垃圾袋，感謝商家無限量供應」、「用過的尿布應該也能放」、「搭配原本就有的收納盒，折成抽取式的放在廁所，月經來要丟棉條或衛生棉的話感覺很好用，綁起來還比較不會有味道飄出來」。