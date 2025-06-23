大園同善祠供奉外國神「同善媽」　感念荷蘭修女善行

▲副市長蘇俊賓（右三）出席同善媽入祠安座11周年慶。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓22日出席大園區「同善媽入祠安座11周年慶」長表示，同善祠供奉的「荷蘭媽」已有逾170年歷史，荷蘭媽當年的慈悲善行，展現了善念無國界，期望後世延續這樣的精神，持續投入公益關懷行動，共同推動社會善的循環。

蘇俊賓說，「荷蘭媽」相傳是清治時期一位來台傳教的荷蘭修女，在大園內海下厝一帶幫助貧苦百姓，關懷弱勢族群與嬰孩，修女30多歲時逝世後，村民感念她無私的愛，在該村崙仔腳處立石碑稱「同善媽」，民國69年崙仔腳改建為集合式住宅，搬遷到現址旁農地上，同時更名為「同善祠」至今。

「荷蘭媽」的慈悲善行，發展至今已由同善媽行善協會理事長、世紀鋼構董事長賴文祥延續，感謝徐其萬主任委員，賴文祥董事長與同善媽行善協會志工多年來的無私付出，讓大園地區許多需要幫助的族群持續感受到社會的溫暖與善良循環的力量。

立法委員涂權吉表示，今年是同善媽入祠安座11週年，相信在同善媽庇佑下，鄉親們都能健康平安、事業順利。同時呼籲大眾持續關懷弱勢、踴躍參與社會公益。

包括：立法委員涂權吉、市議員暨同善祠主任委員徐其萬、市議員游吾和、市府民政局專門委員魏淑真、大園區長余誌松，以及同善媽行善協會理事長暨世紀鋼構董事長賴文祥等均一同出席。