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1罐1780頂級奶粉驚見「噁綠塊狀物」！媽崩潰：寶寶到底喝了什麼

▲▼ 。（圖／）

▲某頂級嬰兒奶粉竟出現不明「深褐綠色塊狀異物」，向廠商反映後對方處理態度消極。（圖／擷取自Facebook／快樂寶寶～教養、育兒媽媽經）

圖文／CTWANT

知名嬰幼兒奶粉品牌出包！一名媽媽發文透露，她花了1780元買的頂級奶粉，竟出現不明「深褐綠色塊狀異物」，自己才1個多月大的寶寶已經喝下肚，讓她相當擔憂，更控訴廠商處理態度消極。

該名媽媽在臉書社團「快樂寶寶～教養、育兒媽媽經」發文表示，她在藥局購入一罐要價1780元的某牌知名奶粉，怎料才開封2天竟驚見裡面有深褐綠色的塊狀物，崩潰直呼「我的孩子一個多月大，喝到這個問題奶粉我實在很擔心緊張！」

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原PO指出，該異物看起來似乎已經發霉，她立刻向奶粉廠商反映，但對方僅表示要協助更換產品，直到她表明不敢再給孩子食用同款奶粉，廠商才同意退款。

原PO透露，她接著詢問廠商後續該如何處理，怎料對方卻答覆「妳希望怎麼處理？」讓她傻眼嘆，「該怎麼處理是我該傷腦筋的嗎？最基本的不是應該要將這罐奶粉回收檢驗，追溯原因，萬一同一批號的奶粉都有這樣的問題，其他買到的人如果沒注意到該怎麼辦？」

感慨廠商不僅處理態度消極，一個口令一個動作，且數次溝通過程中也並未致歉，就連一句關心孩子健康狀況的話都沒有，後續還是她主動詢問檢驗結果，廠商才向她回報，指該不明物的確是奶粉成分，不過為何會變色結塊，仍需進一步查明。

看見奶粉商如此被動，原PO也無奈直呼，「一罐要價1780的奶粉，我認為我的要求並不過份，我只是想知道我一個多月大的孩子到底喝進肚子裡什麼東西，深怕對孩子會有什麼影響。」並提醒父母們，在泡奶前要多加留意奶粉的狀態。

貼文曝光後，不少家長紛紛留言驚呼，「這個品質也太可怕了」、「好可怕……幸好我們喝到目前都沒有遇過不然也會嚇死」、「好可怕，好像不是第一次有媽媽反應有異物了⋯⋯」、「所以貴的奶粉不一定品質管理就好！花錢還傷身那就得不償失。」

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