暑假攀樹觀星挖化石　三大博物館聯手打造「上天入地」親子營隊

▲山上花園水道博物館結合南瀛天文館、左鎮化石園區推出暑假親子營隊，活動豐富吸引報名熱潮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立博物館系統搶攻暑假親子遊學市場，由山上花園水道博物館號召南瀛天文館與左鎮化石園區，共同推出「上天入地三館走透透」暑假營隊，自7月1日起開跑。

活動包含攀樹體驗、觀星活動、化石清修、綠植導覽與蜂農互動等特色課程，最低650元起，頂多850元就能享受兩大場館的導覽與戶外體驗，開放團體報名後即引發熱烈回響，連台南市議長邱莉莉也在臉書協助宣傳，帶動詢問熱潮。

文化局長黃雅玲表示，這是台南市博物館體系山區三館首度聯手，以各館獨特資源規劃套裝活動，包括水道博物館壯麗的紅磚建築與自然環境、化石園區的專業清修教學，以及天文館的星象劇場、望遠鏡觀星與團康活動，搭配專人導覽與知識解說，不僅寓教於樂，也讓親子在遊玩中深入認識台南的自然與人文。

台南市博物館館長何秋蓮指出，營隊採用組合式設計，可依需求搭配內容，報名費用從650元至850元不等，內容佛心豐富，讓家長不用舟車勞頓就能帶孩子深入山區，體驗不同領域的學習之旅。

主辦單位也貼心設置單一窗口報名專線（06）576-1076轉25，強調僅接受20人以上團體預約，儘管目前尚未正式放暑假，已有眾多家長提前來電預約，顯示反應熱烈。館方呼籲民眾把握難得機會，揪團報名，帶著孩子一起「上天入地」，開啟夏日探索旅程。