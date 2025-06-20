維他命C+鋅讓痘疤完全消失？皮膚科醫開嗆：我診所收掉改賣飲料算了

▲痘痘示意圖。（圖／Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

threads因導流好，許多網友紛紛嘗試透過平台創造新的收入來源。有網友在threads上發文稱，有醫師建議他吃維他命C、鋅，就讓痘疤完全消失。對此，皮膚科醫師黃彥愷表示，若這樣就可以消痘疤，他直接把診所收掉，改加盟手搖杯。

該名網友在threads發文，稱聽了某皮膚科醫師的建議，除了早睡、喝水之外，還特別吃維他命C+鋅，讓他的痘疤完全消失，「仁心仁術，省了幾萬元雷射費，太神了」，接著在留言處附上維他命C、鋅的商品分潤連結，而此文累計94萬次瀏覽。

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黃彥愷醫師看完表示，如果所有痘疤吃維他命C+鋅都會自己消失，「我皮膚科診所直接收掉，改加盟大苑子」。

網友看完紛紛留言，「有誰懂點進留言想看有什麼文獻佐證的時候，但只看到分潤連結的絕望感」、「最近葉佩雯超多好好笑，維C跟鋅是好東西，但不用過度神化它」、「笑瘋欸，那我改開宮廟好了，喝符水治痘痘」、「他們每一篇下面都有分潤連結」。

也有人說，「鋅是真的能改善皮膚狀況，維他命C不清楚。我是都吃鋅+用水楊酸，確實有用，但不會到完全沒痘痘，還是看個人體質」。