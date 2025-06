驚悚瞬間！鐵軌上「蹲馬桶」來不及逃　她遭進站列車夾殺亡

▲一名年輕女子擅闖鐵軌,卻來不及爬回月台,遭進站列車撞擊身亡。(圖/翻攝X@usacrime_)



記者吳美依/綜合報導

美國紐約市一名24歲女子擅闖鐵軌,列車進站時卻來不及爬回月台,當場遭到夾殺身亡,事發過程都被監視器拍下。目前尚不清楚她為何決定進入鐵軌區域,但據傳可能是為了「上廁所」。

影片顯示,長髮女子挪開「請勿進入或跨越軌道」的紅色警告牌,往下爬到鐵軌上,並且小跑步消失在畫面中。過了10多秒,她又急急忙忙往回跑,試圖爬上月台,卻已經來不及,直接被進站列車撞上。

警方引述目擊者說法指出,此案16日晚間發生在紐約市地下鐵「聯合廣場站」(Union Square station),女子於晚間10時20分左右擅闖鐵軌,隨後被進站的北行L列車撞上,晚間10時27分被醫護當場宣告不治。

目前尚不清楚女子為什麼走上鐵軌,但有消息指出,她是為了「上廁所」才會這麼做。調查人員表示,他們不懷疑有任何犯罪行為牽涉其中。

這起事故導致第8大道與貝福德大道(Bedford Avenue)之間的L列車暫駛1.5小時。紐約大都會運輸署(MTA)發言人說,該路線的延誤持續至17日凌晨,呼籲乘客不要為了任何原因進入軌道,包括取回掉落物品。

▼▼▼以下影片恐引起不適,請斟酌觀看▼▼▼

