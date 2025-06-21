驚悚瞬間！鐵軌上「蹲馬桶」來不及逃　她遭進站列車夾殺亡

▲一名年輕女子擅闖鐵軌，卻來不及爬回月台，遭進站列車撞擊身亡。（圖／翻攝X@usacrime_）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市一名24歲女子擅闖鐵軌，列車進站時卻來不及爬回月台，當場遭到夾殺身亡，事發過程都被監視器拍下。目前尚不清楚她為何決定進入鐵軌區域，但據傳可能是為了「上廁所」。

影片顯示，長髮女子挪開「請勿進入或跨越軌道」的紅色警告牌，往下爬到鐵軌上，並且小跑步消失在畫面中。過了10多秒，她又急急忙忙往回跑，試圖爬上月台，卻已經來不及，直接被進站列車撞上。

警方引述目擊者說法指出，此案16日晚間發生在紐約市地下鐵「聯合廣場站」（Union Square station），女子於晚間10時20分左右擅闖鐵軌，隨後被進站的北行L列車撞上，晚間10時27分被醫護當場宣告不治。

目前尚不清楚女子為什麼走上鐵軌，但有消息指出，她是為了「上廁所」才會這麼做。調查人員表示，他們不懷疑有任何犯罪行為牽涉其中。

這起事故導致第8大道與貝福德大道（Bedford Avenue）之間的L列車暫駛1.5小時。紐約大都會運輸署（MTA）發言人說，該路線的延誤持續至17日凌晨，呼籲乘客不要為了任何原因進入軌道，包括取回掉落物品。

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