八仙山土石崩落「電線桿整根倒了」大停電　台電冒雨搶修終復電

記者游瓊華／台中報導

八仙山國家森林遊樂區入口處處昨(20)日下午邊坡土石崩落道路中斷，造成遊客及員工百餘人受困無法下山。林保署台中分署傍晚緊急搶修搶通單線通車，但山上仍停電，後經台電連夜搶修後終於在今天凌晨復電。林保署台中分署呼籲今天周末假日為考量遊客安全仍休園整修，請遊客暫勿上山。

▲八仙山邊坡土石崩落，導致台電電線桿倒斷，台電人員緊急派員搶修。（圖／台電提供）



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▲八仙山邊坡土石滑落，導致交通中斷，遊客及民眾受困山上。（圖／台電提供）



台電表示，台中區處於昨（20） 日下午接獲和平區有停電通報後，同仁立刻前往現場了解，發現是和平區篤銘橋右側往八仙山森林遊樂區連外道路，其山坡有大量土石滑落至路面，八仙山地區民眾及遊客，因此受困無法進出，且台電公司電力桿線亦遭滑落的土石損毀，更有一支電桿倒斷，導致八仙山遊樂區以及周邊共有19戶停電，台電立即調派搶修人員馳往事故現場待命，等到道路養護單位清除土石搶通道路後立即搶修電力。

台電指出，到昨夜晚間約8點左右，道路養護單位將道路搶通並清除路面之土石後，台電人員隨即接續進行電桿重建及線路搶修作業。

台中區處顏錦義處長表示，谷關山區入夜後仍在下雨，建桿工作相對不易，最後在台電人員的戮力堅持努力搶修下，終於在深夜、今（21）日凌晨1：02完成八仙山區的搶修復電作業，為遊客及民眾來電點燈。