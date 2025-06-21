桃園最大連鎖補習班驚傳欠薪！　300員工600萬勞保費沒繳

▲朝揚補習班全盛時期有23間分店，每學期至少有5000位學生報名，如今卻爆出嚴重的欠薪事件。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

朝揚補習班成立於1996年，為桃園市最大的連鎖補習班，提供的補習教育從國小至高中都有，全盛時期共有23間分店，每學期至少有5千名學生報名，2017年轉型為集團，連台中都有分店，可謂桃李滿天下。然而，這間成立近30年的老牌補教企業，卻傳出嚴重的欠薪事件，甚至有爆料指出，朝陽補習班自113年8月起就沒有幫底下的300多名員工申報勞保，卻未停止收取員工勞保費，累計欠繳勞保費及滯納金等費用高達600萬元。

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▲鄭一鳴（右）為朝揚補習班創辦人，105年獲選桃園市家長協會幹部，沒想到竟不允許員工申報加班費，還惡意欠薪。

53歲的阿秀（化名）2019年4月起任職於朝揚補習班，並擔任主任一職，喜愛孩子的她因為熱情投入了補教業，沒想到卻為此捲入了一場極為不公的勞雇糾紛。她表示，起初補習班偶有拖欠薪資，但並不嚴重，直到113年7月開始，欠薪狀況開始變本加厲。

「公司去（113）年曾把每個人的月薪分3次發放，讓許多員工心生不滿，沒想到今年3月起更變本加厲，變為分6次發放，到底要我們這些員工怎麼生活？」阿秀表示，總部還發公告說，因公司遇上財務困難，才會有此情形，並希望我們可以配合，「但我們有選擇權嗎？公司竟用這種方式發薪水，合約就好像寫假的一樣」。

▲朝揚補習班長期未幫勞工申報勞保，累積未繳納金額高達600多萬元。

除薪水拖欠外，阿秀更向本刊爆料，朝揚補習班長期不讓員工報加班費，她憤慨表示，若平日有員工因為加班較晚打卡，就會收到總部通知，要員工修正打卡時間，讓員工們無償加班。除平日的加班無法申報外，朝揚補習班國3班導師的處境更是令人感到辛酸，阿秀痛訴「這些老師六、日都需要額外幫學生上課，但補習班負責人從不允許他們打卡領加班費，等於整個會考衝刺期，他們都要犧牲假日做白工」。

▲朝揚補習班自去年起，開始出現拖延發薪水的狀況，還曾分3次發放月薪。

另外，朝揚補習班還違背勞雇合約，完全無視員工該獲得的業務獎金。阿秀解釋，補習班原定有給主任職所謂的招生獎勵，鼓勵員工達成業務績效，但阿秀怒批，從去年9月開始補習班就沒有在發放獎金「截至今日，補習班還欠我63萬元的獎金！」而朝揚補習班共有將近20名的主任，都面臨相同狀況，主任們仍有30萬至60萬元的獎金沒有收到，累計積欠金額恐高達900萬元。

最誇張的是，自113年的6月開始，朝揚補習班就沒幫旗下的300多名員工申報勞保，卻繼續從員工的薪資中扣除這一部份，累計未繳金額已經高達600萬元。

本刊致電鄭一鳴詢問朝揚補習班相關爭議，但至截稿前，對方都未接電話及回應。

勞動部勞工保險局表示，確實有接獲老師檢舉朝揚補習班未幫員工保勞保，但目前仍處於調查階段，詳細情形以及是否開罰仍有待後續調查結果出爐。桃園市議員黃瓊慧辦公室指出，目前共收到4位老師陳情，表示遇到拖欠薪資等狀況，當天曾直接聯繫勞檢處進行稽查，目前可以知道6月份應該發放的薪水已經核發，但加班費以及獎金部份仍未付清。

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