獨／北市媽剖腹生子變身障！控雙麻醉出事　怒告六星診所討200萬

▲北市1名產婦剖腹後疑麻醉問題引起神經受損，領有輕微殘障手冊，故怒告婦產診所求償200萬。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃宥寧／台北報導

台灣俗諺說得好：「生得過雞酒香，生不過四塊板。」一間深受藝人青睞的高端婦產科爆出醫療糾紛。1名產婦剖腹產後疑因麻醉處置不當，導致神經損傷，術後雙腳麻木無力，最後甚至領輕度殘障手冊。她憤而提告診所與2名醫師，求償200萬元。士林地院今（20）日開庭，診所則否認有醫療過失。

該名產婦透過律師主張，她於生產過程中遭醫療團隊同時施以「脊椎麻醉（SA）」與「硬膜外止痛（EA）」，術後即出現神經異常，雙腳麻木、無法行走，嚴重影響日常生活。產婦認為，麻醉前未經適當風險評估，且術後症狀未獲妥善照護與轉診，明顯有醫療疏失。

對此，診所代理律師當庭駁斥，強調並無雙重麻醉失當情事，表示2種麻醉並非「同時」施用，而是依醫療流程分段施作：脊椎麻醉用於剖腹產手術時，硬膜外止痛則在術後持續止痛使用，全程均有詳實記錄。至於，產婦術後反映腳麻與無力時，已有值班醫師與護理人員到場評估，並將情況回報相關醫護，否認延誤照護或未妥善處置。

硬膜外止痛（EA）與脊椎麻醉（SA） 項目 硬膜外止痛（EA）

Epidural Analgesia 脊椎麻醉（SA）

Spinal Anesthesia 施作位置 硬膜外腔（脊髓外層） 蛛網膜下腔（脊髓內層，穿過硬脊膜） 施作方式 置入導管持續給藥，可調整劑量 單次注射麻藥，無導管 起效時間 10–20分鐘內見效 2–5分鐘內迅速起效 作用時間 可維持數小時以上，根據藥量調整 約1.5–3小時，依藥劑類型而異 常見用途 自然產止痛（無痛分娩）、術後止痛 剖腹產、下腹或下肢手術 優點 可持續調控止痛、較少突發血壓變化 起效快、阻斷範圍穩定、肌肉放鬆佳 常見副作用 血壓下降、頭痛、發燒、尿瀦留 低血壓、呼吸困難、脊髓液流失導致頭痛 術後照護 移除導管後觀察是否頭痛、感染 需平躺至少6–8小時，預防低壓性頭痛

開庭過程中，法官針對麻醉施作方式當庭提問：「EA與SA止痛效果是否一樣？兩者原理有何不同？若術後出現併發症，應如何處理？」並要求補充醫療指引與處置紀錄。

法官也語帶提醒地對院方律師表示：「你們這類案子不少，是不是該看看內控怎麼了？不一定是有疏失，但這樣不太好。」雖未明言責任歸屬，但言下之意已對該機構內部醫療品質提出警訊。

據了解，產婦已自費至台大醫院進行勞動力減損鑑定，希望作為損害事實的佐證依據。法官諭知8月再度開庭，並建議雙方可研議和解方向，以免訴訟曠日廢時、消耗心力。