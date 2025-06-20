「饅頭媽」總店遭黑色賓士衝撞！嫌犯逃逸中

▲「饅頭媽」總店遭黑色賓士衝撞，現場貨品散落一地。（圖／翻攝自IG／shin_0604）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅饅頭媽「林榆芯」先前兩度捲入小三風波，不料繼已婚張男經營的精品店9日遭轎車衝撞、鄭姓前男友的茶行11日遭貨車衝撞後，19日晚間又有一輛黑色賓士衝撞饅頭媽位於台中市南屯的「饅自然」總店。警方獲報趕抵現場，但嫌犯肇事後逃逸，目前全案調查中。

饅頭媽19日深夜在IG證實，她晚間7點接獲店長通知，稱總店遭到一輛黑色賓士衝撞，導致店外堆放的貨品被撞散一地，所幸現場人員均平安，無人傷亡，「至於是誰所為，我不願也不打算再多做揣測，只覺得滿心無奈與委屈。」

▲「饅頭媽」表示，凌晨才接獲陌生男子恐嚇，不料當晚就出事。（圖／翻攝自IG／shin_0604）

饅頭媽表示，她凌晨才收到恐嚇訊息，當晚店面就被撞擊，接二連三的狀況已經讓她心力交瘁，「今天是我兒子的生日，真的不想讓這樣的事影響到家人的心情，所以我選擇先陪孩子過完生日，再來處理後續的事情。」

早前，饅頭媽才在IG透露，連日來深夜都會收到一名陌生男子傳訊恐嚇，自稱在海外從事偏門行業，還一直要求私約見面解決買賣糾紛，「若真如其所言，購買到假貨，為何不提供與我公司之間的購買紀錄截圖？相反地，卻一再以約我外出為由，意圖接觸，其真正用意更令人質疑。」

▼「饅頭媽」在IG向粉絲報平安，但也透露自己「心力交瘁」。（圖／翻攝自IG／shin_0604，下同）

▼「饅頭媽」鄭姓前男友失聯一週，債主上門索討300萬元撲空，本月11日才開貨車衝撞茶行。（圖／翻自IG）

▼張男經營的台中精品代購店本月9日遭開車衝撞，嫌犯自稱女方粉絲，犯案原因是看不慣「張男很渣」。（圖／記者許權毅翻攝）