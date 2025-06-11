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社會 社會焦點 保障人權

快訊／饅頭媽「有關男性」又出事！前男友開的茶行遭貨車衝撞

記者許權毅／台中報導

網紅「饅頭媽」（林榆芯）感情風波，被疑是已婚張男的小三，9日才傳出張男店面遭一名自稱是粉絲男子衝撞，今日下午又傳出，饅頭媽前男友鄭男位在北屯區的茶行，也遭一輛貨車撞進店面，警方在現場逮捕一名24歲劉姓犯嫌，依照恐嚇、毀損送辦。兩案是否有關聯？是有計劃性犯案？警方正深入了解中。

▲▼饅頭媽。（圖／翻攝自IG）

▲饅頭媽前男友開設茶行今下午遭貨車衝撞，前天「感情風波」男方的精品店也遭衝撞，手法雷同。（圖／翻攝自IG）

台中市北屯區太原路一間精品代購店9日11時許遭人開車衝撞，一名男子不明原因駕車撞進大門，隨後落跑，直接返回台北，經警方調閱監視器後，以車追人，鎖定27歲林姓男子涉有重嫌，林男於當晚23時許到案。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲鄭男店面今天遭衝撞，劉姓犯嫌當場被逮。（圖／記者許權毅翻攝）

該精品店負責人張男，正是「網紅饅頭媽」感情風波事件的男方。犯案的林男原本自稱是朋友駕車不慎衝撞，後又坦言是饅頭媽的粉絲，不滿張男害饅頭媽深陷小三風波，才駕車撞店。

今日又傳出，位在北屯區南興一路的一間茶行遭人衝撞，該店老闆鄭男是饅頭媽的前男友。張男與鄭男店面都位在北屯區，相隔僅3公里、10分鐘路程左右，也都是第五警分局轄區，時間點又如此敏感，讓人不禁懷疑是否有內情，警方表示，正在了解情況。

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