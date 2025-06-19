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快訊／師生對決！諷陳吉仲獨厚超思進口巴西蛋挨告　邱毅獲無罪

▲▼前立委邱毅被昔日學生、農業部前部長陳吉仲提告涉嫌加重誹謗，11日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委邱毅評論超思進口巴西雞蛋事件，被昔日學生、農業部前部長陳吉仲提告涉嫌加重誹謗。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國內2023年發生嚴重蛋荒期間，承攬政府約6億元標案、進口8814萬顆巴西雞蛋應急的超思公司，被揭發資本額僅50萬元，卻拿到逾1億元補助，前立委邱毅質疑時任農業部長陳吉仲獨厚超思與負責人秦語喬，陳提自訴告邱涉嫌加重誹謗，台北地院今（19日）判決邱毅無罪，可上訴。

陳吉仲30多年前就讀台灣大學農經系、是邱毅的學生，本案也被視為師生對決。陳提告本案嗆聲「老師講的不一定都對」，邱反擊指稱超思是沒什麼業務實績的小公司，負責人秦語喬更只出資1000元，加上巴西路途遙遠、雞蛋運送易損耗，陳為何獨厚沒經驗的超思與秦女。

邱毅說事後證明，超思進口8814萬顆巴西雞蛋，有5000多萬顆不合格被銷燬，「難道幾億元的民脂民膏，就這樣被虛耗嗎？」且超思2022年進口2500萬顆日本蛋，或本件進口巴西蛋，「都沒有簽合約」。

▲▼超思雞蛋案，陳吉仲庭訊後獲請回。（圖／記者劉昌松攝）

▲農業部前部長陳吉仲（前中）自認遭邱毅抹黑「官商勾結」，告邱涉犯加重誹謗罪嫌。（資料照／記者劉昌松攝）

邱毅批政府把人民納稅錢，像丟在糞坑裡面，去跟一個名不見經傳小公司做交易，「這樣子合理嗎？」他原始發言講的是「有人」發災難財、沒講是陳吉仲，「幹嘛心虛對號入座」。他並喊話陳出庭對質、「你應該像個我當年的熱血學生啊，你今天為什麼躲起來？」

本案源於2023年9月間，邱毅在臉書PO文並在YouTube直播，指稱超思負責人秦語喬是陳吉仲老友的遺孀、陳「因此把這個有油水的生意交給她（秦女）」等語。陳認為邱抹黑他官商勾結、發災難財等，提起自訴告邱涉犯2個加重誹謗罪嫌。

邱毅自認合理評論可受公評之事，「並非出於惡意，而是基於對國家、社會的責任感」，他因本件評論另被依《社會秩序維護法》送辦、已無罪免罰，他批陳吉仲不檢討自己，卻提告企圖恫嚇大眾關注此事，但超思進口蛋爭議至今仍讓民眾「咬牙切齒」。

陳吉仲沒出庭，透過律師反駁指出，邱毅說陳「照顧老友遺孀」等語，已涉及事實真偽，須查明邱有無合理查證，且邱針對特定人士進行未經查證的惡意指控，包括「官商勾結」、「大發災難財」等，造成社會誤解與當事人名譽嚴重受損，已非合理評論。

邱毅說秦語喬的丈夫是南部最大蛋農，陳吉仲擔任農業部長，怎可能不認識，「這是合乎常理的推論。」邱重申面對全民關心的蛋荒問題「我有義務說出來、追查真相」，他的評論出自「愛國之心與捍衛國際名聲的良知」，不是抹黑。

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