威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

▲威力彩頭獎上看14億元。（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

威力彩已連續32期摃龜，今（19日）頭獎上看14億元。命理師詹惟中以西元生年尾數來分析運勢，本周財運超旺的前3名，分別為西元生年尾數7、9、0之人，這些人特別要把握智慧財與考試財，遇到的障礙都會排除，務必把握這周財神爺加持。

詹惟中在YouTube頻道「詹惟中 開運好週到」分享6月16日至22日的當周運勢，財運非常好的前3名，就是西元生年尾數7、9、0的人，財運處在智慧財與考試財，「你有參加考試嗎？簽約？任何文書作業、任何創造發明嗎？」詹惟中直呼，這個錢財運會提升很高。

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詹惟中提到，若你具有創造設計發明的技能，「這禮拜當中我覺得是無遠弗屆，你的思緒都豁達了」，所遇到的阻礙都排除了，因此有關簽名財、文昌財、考試財與智慧財在這星期要好好把握，尤其遇到考試可更加如魚得水，要懂得財神在哪邊，就到哪邊跟祂親近。

此外，命理專家楊登嵙分析，今（19日）有4個生肖財運旺盛，分別為屬兔、馬、羊、豬的朋友；此外，這天的財神方位在西南方、正北方，民眾不妨以居住位置為中心，前往這兩個方位的彩券行購買彩券，或者選擇座向西南或正北的彩券行，或許會發生意想不到的驚喜。

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