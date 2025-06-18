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大陸 大陸焦點 特派現場

陸磁懸浮技術新進展　時速650公里破紀錄

▲▼陸磁懸浮技術新進展　時速650公里破紀錄。（圖／翻攝CCTV）

▲高速磁懸浮測試線。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

《央視》報導，中國大陸磁浮技術取得新突破，湖北東湖實驗室的研究人員透過懸浮支撐和電磁推進的方式，成功在1000公尺距離內將1.1噸重的試驗車加速至650公里／小時。

東湖實驗室高速磁懸浮電磁推進技術創新中心主任李衛超表示，速度在大概7秒時達到650公里每小時，運行距離是600公尺，這一速度指標在全球範圍內是最高的。

報導指出，極速達到650公里每小時，百公里加速不到1秒，奧秘就在剛剛建成，長度僅1000公尺的高速磁懸浮測試線。

▲▼陸磁懸浮技術新進展　時速650公里破紀錄。（圖／翻攝CCTV）

李衛超解釋，常規的達素測試需要修建一條較長的軌道，通常從30公里到40公里起步，採用短距助推的形式，要求測速定位的精度非常高，現在測速定位最高可以到4毫米。

報導指出，依託強有力的電磁助推和精準的測速定位，不僅能實現「貼地飛行」，還能在200公尺內將速度減為零。

李衛超提到，這項技術在民用場景也有很多可以應用的，現在整個測試線的技術，已經開始在其他的研究裝置進行推廣和應用。

報導也指出，該測試線典型工況為每小時 800 公里，預計2025年年底完成全部建設任務，完工後將成為開放、合作、共享的試驗平台，可進行開放大氣環境下的動模試驗、速度標定試驗和抗過載試驗等。

▲▼陸磁懸浮技術新進展　時速650公里破紀錄。（圖／翻攝CCTV）

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