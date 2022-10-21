陸首個「電磁撬」成功運行　1噸以上物體加速達1030公里／時

▲大陸首個「電磁撬」系統成功運行。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》19日宣布，全球首個由大陸自主研發的「地面超高速試驗設施電磁撬系統」正式在山東濟南投入運行，該系統最大特色為，能將噸級以上物體加速到時速超過1030公里／時的運行速度，也就是說，這個電磁撬的技術，速度將接近超音速，同時，興建成本及技術難度也比現有的上海磁懸浮列車還低。

《央視》報導，中科院科創城先進電磁驅動技術及裝備項目為2021年山東省重大項目，總投資33億元人民幣（約145.2億元新台幣），致力於打造國家先進電磁驅動技術創新基地。最高運行速度 1000公里/小時超高速磁懸浮試驗系統 ( 電磁橇 ) ，是世界首個電磁驅動地面超高速科學研究與實驗設施，擁有高速大推力直線電機、百兆瓦級寬頻變頻供電等五大關鍵核心技術。

外界分析，運行成功的電磁撬系統實際上是升級版的「磁懸浮列車變形體」，相較於傳統的磁懸浮列車完全懸浮在軌道上，電磁撬系統和軌道仍有接觸，但動力驅動方式不再依傳統的鐵路輪軌，而是憑藉軌道和車體間的電磁裝置產生推進力，進而完成高速行駛。

首個「電磁撬」的成功運行也讓外界聯想到大陸自製航母上使用的「電磁彈射器」，據了解，電磁撬系統和航母使用的電磁彈射器，在原理和構造上基本相同，只是在彈射的物體及性能參數等方面有差異。

雖然，大陸官方對電磁撬及電磁彈射器之間的相互關係沒有特別說明，但仍有部分相關人士認為，既然技術已經在民用系統實行驗證運行，間接說明在軍方的應用已臻成熟。