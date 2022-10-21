　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸首個「電磁撬」成功運行　1噸以上物體加速達1030公里／時

▲大陸首個「電磁撬」系統成功運行。（圖／CFP）

▲大陸首個「電磁撬」系統成功運行。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》19日宣布，全球首個由大陸自主研發的「地面超高速試驗設施電磁撬系統」正式在山東濟南投入運行，該系統最大特色為，能將噸級以上物體加速到時速超過1030公里／時的運行速度，也就是說，這個電磁撬的技術，速度將接近超音速，同時，興建成本及技術難度也比現有的上海磁懸浮列車還低。

▲大陸首個「電磁撬」系統成功運行。（圖／CFP）

《央視》報導，中科院科創城先進電磁驅動技術及裝備項目為2021年山東省重大項目，總投資33億元人民幣（約145.2億元新台幣），致力於打造國家先進電磁驅動技術創新基地。最高運行速度 1000公里/小時超高速磁懸浮試驗系統 ( 電磁橇 ) ，是世界首個電磁驅動地面超高速科學研究與實驗設施，擁有高速大推力直線電機、百兆瓦級寬頻變頻供電等五大關鍵核心技術。

外界分析，運行成功的電磁撬系統實際上是升級版的「磁懸浮列車變形體」，相較於傳統的磁懸浮列車完全懸浮在軌道上，電磁撬系統和軌道仍有接觸，但動力驅動方式不再依傳統的鐵路輪軌，而是憑藉軌道和車體間的電磁裝置產生推進力，進而完成高速行駛。

▲大陸首個「電磁撬」系統成功運行。（圖／CFP）

首個「電磁撬」的成功運行也讓外界聯想到大陸自製航母上使用的「電磁彈射器」，據了解，電磁撬系統和航母使用的電磁彈射器，在原理和構造上基本相同，只是在彈射的物體及性能參數等方面有差異。

雖然，大陸官方對電磁撬及電磁彈射器之間的相互關係沒有特別說明，但仍有部分相關人士認為，既然技術已經在民用系統實行驗證運行，間接說明在軍方的應用已臻成熟。

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
婆婆顏值太逆天！　婚宴被賓客「誤認是新娘」
玉兔懷孕8個月PO「胎兒X光照」被罵慘！親上火線回應　名醫解
不想收到什麼競選小物？　網友狂點名1物：直接丟掉
新北單親媽殺死6歲兒輕生　被救醒後傷心坦承：我悶死的
快訊／林書豪加盟PLG？　球團回應了
尪外遇「全職媽媽想離婚」！要3孩監護權　律師一段話點破關鍵
快訊／高雄驚悚車禍！聯結車轉彎...騎士連人帶車卡輪下慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸首個「電磁撬」成功運行　1噸以上物體加速達1030公里／時

顏值太逆天！婆婆被婚宴賓客誤認是新娘　網：太搶風頭了

習近平稱一定實現統一　高雄女兒盧麗安熱淚盈眶：手拍得又紅又腫

紫薯粥顏色太深影響食慾　兒子妙滴檸檬汁整碗冒「粉紅泡泡」

「袖珍寶寶」奮力求生103天出院　出生時僅700克...皮膚薄如蟬翼

美國全力圍堵中國半導體　ASML接單創新高：影響有限

百萬豪車停路邊一忘2年！要繳「22萬停車費」　車主現身曝原因

陸何時放寬入境旅遊？　北京故宮院長：加開國際航班是好信號

傳陸研擬縮短入境隔離至2+5　台商圈樂觀其成：盼航點航班也增加

校園活春宮四部曲！　多對小情侶「褲頭竄動」影片瘋傳

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

陸首個「電磁撬」成功運行　1噸以上物體加速達1030公里／時

顏值太逆天！婆婆被婚宴賓客誤認是新娘　網：太搶風頭了

習近平稱一定實現統一　高雄女兒盧麗安熱淚盈眶：手拍得又紅又腫

紫薯粥顏色太深影響食慾　兒子妙滴檸檬汁整碗冒「粉紅泡泡」

「袖珍寶寶」奮力求生103天出院　出生時僅700克...皮膚薄如蟬翼

美國全力圍堵中國半導體　ASML接單創新高：影響有限

百萬豪車停路邊一忘2年！要繳「22萬停車費」　車主現身曝原因

陸何時放寬入境旅遊？　北京故宮院長：加開國際航班是好信號

傳陸研擬縮短入境隔離至2+5　台商圈樂觀其成：盼航點航班也增加

校園活春宮四部曲！　多對小情侶「褲頭竄動」影片瘋傳

伊朗警連開多槍！17歲少年近距離中彈亡　父母崩潰：他犯什麼罪？

快訊／南韓工地灌漿「3樓地板突崩塌」！8工人墜地　3人OHCA

「彰化人大小事」版主選議員！35萬粉絲嗨翻　蔡坤翰：盼帶來改變

「蜂蜜檸檬」吳蕚洋轉戰議員　抽到4號喊「發」很有哏

台積電跌8元、失守400！　台股下跌126點力守12800

想口號想到凌晨！　高虹安開心抽到6號：0到6歲市府養　

請病假遭主管霸凌！引發重憂鬱「一度輕生」　台鐵：未達不法侵害

玉兔懷孕8個月PO「胎兒X光照」被罵慘！親上火線回應　名醫解答了

一級戰區！台中第四選區11人搶5席　號次出爐

陸首個「電磁撬」成功運行　1噸以上物體加速達1030公里／時

客人結帳喊「我要載配」　解釋後店員無言：超87

大陸熱門新聞

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

校園活春宮4部曲！小情侶摳陰、口愛影片瘋傳

新郎不是我！妹妹上陣拜堂娶親

小資女神策略買房一次付清！25歲直接退休爽歪

顏值太逆天！婆婆被婚宴賓客誤認是新娘

傳陸縮短隔離隔離至2+5　台商圈樂觀其成

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

6窮學生被資助上學！匿名人遭曝是校門口保全大叔

北京故宮院長：加開國際航班是好信號

聽到習說一定實現祖國統一　她熱淚盈眶無比激動

寶寶臉朝地重摔！癌症媽一秒變身超人救援

「袖珍寶寶」奮力求生103天出院 出生時僅700克...皮膚薄如蟬翼

老翁忘記兒子過世　每天出門尋子

更多熱門

相關新聞

全台11萬人血紅素不足捐血被退　統一營養強化牛乳用高鐵挺熱血

全台11萬人血紅素不足捐血被退　統一營養強化牛乳用高鐵挺熱血

近年因為疫情衝擊了捐血的人數，使各地血庫頻頻告急，急需支援！但根據110年台灣血液基金會年報資料統計，去年全台有超過11萬人次想要捐血，卻因為「血紅素不足」被退貨，是民眾捐血體檢不合格最常見的原因！想要加入熱血行列，營養師建議可從日常選對高鐵食物補充鐵質與維持良好作息做起。

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸陳其邁

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸陳其邁

高鐵信用卡優惠「購票7折起」　預購限制鬆綁！放寬29天前可先買

高鐵信用卡優惠「購票7折起」　預購限制鬆綁！放寬29天前可先買

台中議員批市府壓下搶案　中警：鐵警局權責

台中議員批市府壓下搶案　中警：鐵警局權責

獨／泰達幣交易變搶案　犯案車輛找到了！

獨／泰達幣交易變搶案　犯案車輛找到了！

關鍵字：

磁懸浮電磁撬電磁彈射航母高鐵磁浮

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

專家點名「超難追星座Top 4」

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面