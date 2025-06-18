　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半夜被尿味驚醒！竟是男友夢中尿床　妹子崩潰：是不是該買尿布

原PO表示，男友來她家過夜尿床。（示意圖／photoAC）

▲原PO表示，男友來她家過夜竟尿了一床。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，男友來她家過夜尿床，她開燈一看直接崩潰，床單、被子、睡衣都無一倖免，男友也很尷尬一直道歉，「是不是該買個成人尿布放家裡備用了」。

原PO在論壇zuvio發文抱怨表示，「我真的傻眼到不行，昨天男友來我家過夜，結果他居然在我床上尿床欸！不是一點點是一大灘，她半夜睡覺以為是流汗，一摸傻眼，開燈一看直接崩潰，床單、被子、我睡衣全部中標，重點是還有尿味……我當下真的是愣住，腦袋一片空白。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，「他還睡得超熟，我把他叫醒。」男友說，夢到在上廁所。原PO指出，「他也尷尬到爆啦，一直道歉一直道歉，但我真的不知道該哭還是該笑。我半夜三點多開始洗床單、拿電風扇狂吹床墊，整個睡意都沒了。重點是他一臉可憐樣我又罵不下去……唉。現在我只要想到他那個畫面就會自動連結那灘尿，我到底該怎麼辦啦？有人男友也會尿床的嗎？是不是該買個成人尿布放家裡備用。」

泌尿科高銘鴻醫師曾在臉書發文說，成年人尿床原因跟小孩不太一樣，可能是遺傳、藥物因素或膀胱過動症等，男性可能是前列腺問題，女性則是骨盆器官脫垂的問題，很多的疾病都可能是尿床因素，如果發現有毛病，還是要盡快檢查。

延伸閱讀
王文洋又爆包養人妻！產子200萬買斷　律師驚：貧窮限制想像
差點被詐騙400萬！大媽事後「冷回1句」　他驚呆：台灣人是太有錢嗎？
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2縣市防冰雹、大雷雨！　氣象署示警
馬克宏湊近講悄悄話　義總理一聽「大翻白眼」
認了多人性侵醉女！　泰一遭求刑7年
快訊／大雷雨轟4縣市！持續1小時　慎防劇烈降雨
無糖飲料、4大家電免貨物稅　立院初審通過
快訊／8縣市大雨特報！下到傍晚
陳沂「抓錯字」遭求償7億印尼盾　李怡貞：她不是我的國小老師
快訊／台中死亡車禍！紅牌重機騎士慘死
孝子跌進粉碎機慘死　父母婉拒慰問金：留給更需要的人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄嘉義防冰雹！氣象署示警　大雷雨往南轟

尋找幸運兒！中捷第5千萬次乘客　送星宇航空商務飛亞洲機票2張

遊以色列、伊朗旅行團全喊卡　觀光署：暫無團客受影響

被誤會的大暖男／暖女星座TOP3！原來最愛照顧人的是他們

半夜被尿味驚醒！竟是男友夢中尿床　妹子崩潰：是不是該買尿布

快訊／大雷雨轟4縣市！持續1小時　慎防劇烈降雨

快訊／8縣市大雨特報！下到傍晚　防雷擊強陣風

工人慘死玉米機　Cheap嘆在台灣「人命不值錢」：一直被犧牲

國光客運暑假推學生5折　統聯研擬家庭出遊優惠

飛東京驚見9000元票價！旅遊達人喊「真的有感」　網揭關鍵搖頭

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

快訊／高雄嘉義防冰雹！氣象署示警　大雷雨往南轟

尋找幸運兒！中捷第5千萬次乘客　送星宇航空商務飛亞洲機票2張

遊以色列、伊朗旅行團全喊卡　觀光署：暫無團客受影響

被誤會的大暖男／暖女星座TOP3！原來最愛照顧人的是他們

半夜被尿味驚醒！竟是男友夢中尿床　妹子崩潰：是不是該買尿布

快訊／大雷雨轟4縣市！持續1小時　慎防劇烈降雨

快訊／8縣市大雨特報！下到傍晚　防雷擊強陣風

工人慘死玉米機　Cheap嘆在台灣「人命不值錢」：一直被犧牲

國光客運暑假推學生5折　統聯研擬家庭出遊優惠

飛東京驚見9000元票價！旅遊達人喊「真的有感」　網揭關鍵搖頭

中壢68歲婦右轉逆撞！喊：我剎車失靈　車頭爛毀現場畫面曝

桃園翁退休金投資股票遭詐百萬　配合警釣出車手、監控手

90%女性都中！5大私密處呵護迷思：手洗內褲、經常灌洗都要注意

王思佳徐小可網路開節目　盼孩子帶大人一起成長

快訊／高雄嘉義防冰雹！氣象署示警　大雷雨往南轟

陽明深耕亞洲區間航線　子公司鴻明簽下高港70號貨櫃碼頭20年約

酒店經紀狂戀新妹子！粉專貼照告白「妳是限量版」　這下慘了

2025必買精品運動鞋！CELINE復古拼接推出就搶翻、FENDI小白鞋極簡最耐看

陸委會點名譴責媒體亂報：馬英九赴陸已不用申請

美空軍紅旗演習邀台灣成「觀察員」　綠委：具指標意義

粉碎機奪命現狀曝！孝子右腿遭捲入變形身亡　父母搥胸哭紅眼

生活熱門新聞

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

午後變天！　「下最大」地區曝

考上公職！入職一個月「崩潰想辭職」

嬤買錯座位拒入席！交響樂團怒退場整場傻眼

防災包1380被質疑太貴　黑熊學院回應

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

2025下半年星座運勢出爐！巨蟹有命運般的邂逅、天秤職涯創新突破

快訊／大雷雨轟4縣市！持續1小時　慎防劇烈降雨

萬能科大學生揍舍監畫面曝光！他手部骨折要開刀

快訊／7縣市有感！07：34規模3.9地震　最大震度3級

網美聊天「喝水爆笑」嗆到臉變形　恐怖片瘋傳

快訊／8縣市大雨特報！下到傍晚　防雷擊強陣風

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

2000年前青銅器好眼熟　竟撞臉Labubu

狼兄爬窗進妹房脫褲！「給妳3百」想硬上

印尼火山大規模噴發！日氣象廳憂引發海嘯

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面