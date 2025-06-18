半夜被尿味驚醒！竟是男友夢中尿床　妹子崩潰：是不是該買尿布

▲原PO表示，男友來她家過夜竟尿了一床。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，男友來她家過夜尿床，她開燈一看直接崩潰，床單、被子、睡衣都無一倖免，男友也很尷尬一直道歉，「是不是該買個成人尿布放家裡備用了」。

原PO在論壇zuvio發文抱怨表示，「我真的傻眼到不行，昨天男友來我家過夜，結果他居然在我床上尿床欸！不是一點點是一大灘，她半夜睡覺以為是流汗，一摸傻眼，開燈一看直接崩潰，床單、被子、我睡衣全部中標，重點是還有尿味……我當下真的是愣住，腦袋一片空白。」

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原PO說，「他還睡得超熟，我把他叫醒。」男友說，夢到在上廁所。原PO指出，「他也尷尬到爆啦，一直道歉一直道歉，但我真的不知道該哭還是該笑。我半夜三點多開始洗床單、拿電風扇狂吹床墊，整個睡意都沒了。重點是他一臉可憐樣我又罵不下去……唉。現在我只要想到他那個畫面就會自動連結那灘尿，我到底該怎麼辦啦？有人男友也會尿床的嗎？是不是該買個成人尿布放家裡備用。」

泌尿科高銘鴻醫師曾在臉書發文說，成年人尿床原因跟小孩不太一樣，可能是遺傳、藥物因素或膀胱過動症等，男性可能是前列腺問題，女性則是骨盆器官脫垂的問題，很多的疾病都可能是尿床因素，如果發現有毛病，還是要盡快檢查。

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