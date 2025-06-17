蛋價跌「一堆店仍賣15元不降」！老闆親吐內幕：不是做功德

▲雞蛋價格回落很久，但很多店家依舊維持在一顆15~20元。（示意圖／CTWANT）

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台灣雞蛋產能持續過剩，近期價格還算穩定，目前台北市蛋商公會決定每台斤雞蛋漲價新台幣3元，批發價以及產地價格齊漲，不過價格依舊偏低。就有網友便好奇，為何雞蛋價格已經回落很久，但很多店家還是沒有降價，仍維持1顆15元，甚至20元，引發一番討論。對此，餐飲業和早餐店業者也出面回應了。

台北市蛋商公會理事長林天來說明，雞蛋批發價從6月9日開始從每台斤32元漲到35元，10日起產地價從每台斤22.5元調漲至25.5元。根據農業部雞蛋產銷資訊統計，目前台灣的蛋雞有3684萬隻，每天產量為12萬8000箱，比需求量12萬多了8000箱（每箱200顆），等於每天雞蛋產能過量約160萬顆。

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為何雞蛋產能過剩還要調漲價格？林天來解釋，因為飼料漲價，蛋價卻太低，蛋農不敷成本，尤其暑假快要來臨，會減少對學校的供應。

就有一名網友在《Threads》發問，明明早就不缺蛋了，一堆早餐店加蛋依舊要15元，讓他選擇寧願不吃，「現在蛋是多貴？多賺那幾塊零錢，會發財嗎？」

貼文引來其他網友討論，「一堆本來有加蛋的東西還自動不加蛋，加蛋還要再加錢傻眼」、「我也是覺得超無言，還有很多加20元的更扯」、「只能說價格一調漲就很難回去」、「故意的～到時候又可以再漲一波」。

▲網友不解明明不缺蛋，一堆早餐店加蛋依舊是15元。（示意圖／CTWANT）

根據《NOWnews》報導，在台北開早餐店11年的業者透露，近幾年已經凍漲店內很多品項，但所有成本都在上漲，包括沙拉油、瓦斯、電費甚至是人事成本，店家選擇自己吸收；當初僅調漲蛋價，沒有調整其他品項價格，希望顧客多體諒做生意不容易，「如果蛋價調整回來，品項價格都提升，我們也不一定生意會比較好，加蛋不加蛋客人反而更有選擇」。

另一名在高雄開9年便當店的業者認為，要不要加蛋都是客人的選擇，做生意不是在做功德，這幾年原物料漲得很誇張，「自己來做你就知道了」。他可以理解民眾砲轟店家的看法，但也能理解店家的難處，反問面對較貴的「加蛋價」和「調低蛋價但品項全面漲價」，哪個更加合理呢？

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