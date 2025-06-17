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3個憤怒老人做出「危及世界決策」！　衛報：恐讓我們全部喪命

3個老男人做出「危及世界決策」　衛報：恐讓我們「全部喪命」

▲ 左起依序為以色列總理納坦雅胡、伊朗最高領袖哈米尼、美國總統川普。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

針對目前以色列、伊朗之間的衝突，以及兩國與美國之間的角力，英國《衛報》國際評論員蒂斯達爾（Simon Tisdall）認為，這場戰爭並非「不可避免」的反擊，而是一場選擇性的軍事行動。儘管伊朗德黑蘭政權早在去年與以色列交鋒後便顯得脆弱，但以色列仍缺乏對主權國家展開此類軍事突襲的正當理由。更遑論其聲稱為了終結伊朗核武研發而發動攻擊的說法，至今仍未獲核查人員實證背書。

蒂斯達爾認為，這場衝突不只是軍事設施間的互相精準打擊，如今可見大量平民傷亡、領導人被鎖定，言詞充滿火藥味，所有可能性都無法排除。蒂斯達爾甚至控訴以色列將戰線延伸至黎巴嫩、敘利亞，再擴大至伊朗，使得中東目前比以往任何時刻都更貼近一場全面戰爭邊緣。

蒂斯達爾認為，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是這場衝突的推手。他不僅多年來持續呼籲對伊朗採取更強硬手段，更在2023年加薩恐攻事件後，未能負起保護以色列人民的責任。

蒂斯達爾批評納坦雅胡，聲稱「毀滅」哈馬斯（Hamas）的承諾未曾實現，反而造成超過5萬5000名巴勒斯坦人喪命。他的軍事行動已橫掃加薩、黎巴嫩、敘利亞，如今又將焦點放在伊朗，令人質疑他的底線究竟在哪裡。

蒂斯達爾認為，納坦雅胡對外擴張是為延續與極右盟友的政權聯盟，以規避個人可能面臨的刑事審判，包括在加薩所涉的戰爭罪指控。

而在伊朗方面，蒂斯達爾認為現年86歲的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）依然主導伊朗決策方向。即使面對民眾不滿、政權腐敗與經濟崩壞，哈米尼仍執意維持核濃縮計畫，拒絕放棄核能發展，為以色列空襲提供藉口。

這場戰爭已奪走伊朗多名高階軍官性命，也破壞了多處核與飛彈設施。納坦雅胡甚至呼籲伊朗人民起義，爭取自由，雖然部分群眾響應，但也可能反而激起伊朗民眾對哈米尼政權的支持。

蒂斯達爾認為，在這場衝突中，川普（Donald Trump）的角色也備受質疑。川普第一任期曾單方面退出伊朗核協議，即便一度聲稱願意重新談判，卻因準備不足與態度反覆，讓談判破局。

蒂斯達爾提到，在以色列領導人納坦雅胡強調進攻伊朗為「當務之急」時，川普不僅無法阻止納坦雅胡行動，反而事後改變態度轉而支持，蒂斯達爾認為，川普此舉是在爭取戰果的政治紅利。

目前伊朗揚言，若美英法三國協防以色列，將直接報復其海外基地與軍艦，並可能關閉荷姆茲海峽，引發全球能源危機。蒂斯達爾解釋，這一連串的軍事對抗，不僅對西方造成潛在災難性後果，甚至可能間接使俄羅斯受益。

最後蒂斯達爾批評納坦雅胡、哈米尼與川普，稱他們均為年過七旬甚至八旬的領導人，但在這場衝突中，他們的動機與判斷屢受質疑。蒂斯達爾擔憂，正是這些被怒火驅動、權力慾望強烈的領導人，最終可能將全球拖入難以收拾的災難，「這些憤怒的老男人可能讓我們全都送命。」

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