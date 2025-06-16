別再上當！士林分署美女執行官教你一眼識破「假通知真詐騙」

記者黃宥寧／台北報導

詐騙手法層出不窮，甚至假冒政府機關發送「繳款通知」，讓不少民眾誤信而受害。為提升防詐意識，法務部行政執行署士林分署特別拍攝一支防詐宣導短片，邀請年輕美女行政執行官親自入鏡，以輕鬆詼諧的對話情境，拆解詐騙陷阱，教大家如何辨識真正的「傳繳通知書」，守住荷包不被騙。

▲士林分署陳靜慧行政執行官教你分辨真假。（圖／記者黃宥寧翻攝）



士林分署指出，近期有不肖人士冒用機關名義，透過LINE、簡訊或假網站寄送繳費連結，誘導民眾輸入個資或轉帳匯款，令人防不勝防。

為此，影片中特別整理「辨真防詐」三大訣竅，提醒大家一旦收到「通知」，要冷靜查驗這三點：

1. 紙本才是真的，真正的傳繳通知書只會以紙本寄送，絕不透過電子郵件、LINE、Facebook或簡訊方式通知繳費。

2. 不點連結、不填個資，通知書會清楚載明姓名、地址及承辦人員資訊，不會要求點擊連結或填寫個資，更不會出現簡體字。

3. 查證才安心，若有任何疑問，請立即撥打士林分署電話或165反詐騙專線查證，勿依照訊息內容操作，以免落入陷阱。

士林分署強調，民眾若能養成「接獲通知先查證」的習慣，就能有效降低受騙風險，也希望透過影片宣導，讓更多人識破詐術、提升警覺，共同打造無詐社會。

防詐宣導影片觀看連結：

https://youtube.com/shorts/pyYdaecW8b8?si=8m9W7tPbHL6aLQsC