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「打火機燒肛門」虐死員工！台中恐怖老闆還找人頂替...延押2月

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名饒男（右）遭老闆彭男虐死，彭男近日遭延押2月，全案預計由國民法官進行審理。（圖／翻攝Facebook）

記者許權毅／台中報導

台中市梧棲區去年一起驚悚命案，彭姓男子與員工饒男因金錢糾紛，彭將饒囚禁，並以燒頭髮、燒肛門等惡劣手段凌虐，甚至強行餵食毒品。全案起訴後，預計由國民法官審理，彭男羈押期滿，近日裁定續押2月、禁止接見，更揭出他犯後刪除監視器、找人頂替，犯行惡劣。

檢警當時追查，彭男為博弈事業負責人，饒男（25歲）則是旗下員工，去年11月23日23時許，饒男為了跟彭男領薪水，由女友王女載他前往彭男所待一處招待所，結果饒男上門後，立刻遭彭男、邱男以及其餘人等囚禁凌虐。

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饒男在招待所內被逼脫去內褲，並且雙手、雙腳被手銬銬住。眾人隨即以甩棍毆打全身多處，打火機燒頭髮、耳朵以及肛門，再持膠帶纏繞手臂跟肚子，朝小指以及拇指毆打，再持剪刀刺向四肢，並逼迫饒男服用K他命、毒咖啡包等行為，造成饒男休克，彭等人將其送往童綜合醫院，到院時饒男已經死亡。

台中地檢署今年3月偵結，認定彭男涉犯毒品危害防制條例之脅迫他人施用毒品、凌虐傷害致死等罪，案件預計由國民法官審理。

主嫌彭男羈押期日將滿，近日地院裁定續押2月。台中地院審酌，彭男雖坦承起訴書所載加重私行拘禁致死罪，但對於犯案過程、與共犯分工內容，均避重就輕，有互相推諉情況。

此外，彭男在事發後有刪除監視器、重置手機以及要求他人頂替舉動，足以認定有湮滅證據、勾串證人之虞，裁定21日起延長羈押2月、禁止接見。

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