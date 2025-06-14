觀光署駐西雅圖分處揭牌　強攻北美市場吸客

▲觀光署美國西雅圖舉行「觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處」揭牌儀式。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

為強化台灣觀光在北美市場引客力道，觀光署在北美時間6月13日於美國西雅圖舉行「觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處」(TTIC)揭牌儀式。觀光署表示，看好西雅圖航線成長，深化北美佈局，為美洲市場再增加一關鍵推廣據點。

疫後國際旅遊起飛，台灣與北美主要城市直航每周達近190架次，市場動能持續擴張，其中以西雅圖航線成長最為顯著，使西雅圖成為台灣連結美國西北部的重要門戶，密集航網也為台灣開拓客源帶來利多，觀光署為加大搶客力道，觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處正式揭牌。

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駐西雅圖辦事處處長甄國清表示，西雅圖台灣觀光服務分處的成立，象徵台灣與美國西北地區交流邁入新階段，未來將透過觀光與文化連結，開啟更多雙邊互動的契機。

觀光署國際組組長黃易成指出，「西雅圖是美國通往亞洲的重要航空樞紐，目前除了長榮航空直飛台北，中華航空也重新開航，星宇航空與達美航空相繼加入，一年內飛往台灣的航班增加4倍」，美國旅客前往台灣更加便利，增加來台旅遊觀光的機會。

▲觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處揭牌。（圖／觀光署提供）

西雅圖台灣觀光服務分處成立後，將結合多元場域與在地資源，推出多項推廣活動，提升台灣觀光品牌的北美能見度。包括今年8月的「Two Days Taiwan Immersive Festival」打造沉浸式夜市體驗、9月於機場舉行的「Hey Hey Taipei」中轉轉機推廣裝置藝術。

以及10月與明（115）年3月聯手Expedia推出限時台灣旅遊促銷專案、5月進駐Denver Marathon強化戶外旅遊形象、6月參與Seattle Pride展現台灣多元包容精神。觀光署也規劃多場次媒體踩線團同步進行，藉此深化美國旅遊媒體與KOL對台灣的認識與報導。