蔡語芯家屬拔管惹議！律師曝「2文件」可決定自己生死

▲「車模界林志玲」女模蔡語芯。（圖／翻攝蔡語芯臉書）

記者閔文昱／綜合報導

有「車模界林志玲」稱號的模特兒蔡語芯，日前因在醫美診所施打俗稱「牛奶針」的舒眠針後陷入昏迷，歷經19天搶救無效，家屬於6月12日忍痛決定拔管，卻遭閨蜜團質疑家屬為財產急著結束生命，引發社會議論。對此，律師賴瑩真指出，當下這類決定往往是至親最痛苦的掙扎，並強調成年人可事先簽署「2文件」，確保自身意志在危急時刻能被尊重與執行。

賴瑩真今（13日）在臉書以自身經驗發文表示，她曾面臨至親陷入昏迷、必須抉擇是否急救的艱難時刻，法律上由「承擔最多責任的人」決定是否急救，通常為配偶、子女等最近親屬，但這些人未必與病人關係最親密，因此建議成年人預先簽署「預立醫療決定書」與「醫療委任代理人委任書」，以確保自身意志被尊重執行。

▲蔡語芯閨蜜團在醫院下跪，希望不要拔管。（圖／翻攝babe.weng）

賴瑩真說明，這兩份文件並非僅限臨終病人簽署，只要是心智清楚、未受監護宣告且具有完全行為能力的成年人都可辦理。完成簽署後將註記在健保卡上，在緊急時刻發揮法律效力，確保醫療團隊與親屬能依病人意願做決定。

然而，文件具法律效力前需完成四步驟：一、到醫療院所預約醫療照護諮商；二、由至少二親等親屬及醫療委任代理人陪同；三、須有公證人或兩位見證人在場；四、完成註記上傳至健保卡。

蔡語芯病情與拔管風波引發社會對「善終決策權」的激烈討論，另一位律師林智群就指出，昏迷指數僅3的情況「基本上就是絕望」，家屬往往陷入「不救心理過不去、救了經濟上過不去」的兩難。他強調，放手不一定是放棄，有時是一種慈悲。許多網友也留言支持，認為延續病人的痛苦，反而是更殘酷的選擇。