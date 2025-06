伊朗關鍵核設施大火「濃煙竄天」畫面曝！　國際原能總署發聲

▲ 伊朗納坦茲核設施所在地竄出濃濃黑煙。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列總理納坦亞胡證實,13日的「崛起之獅」行動鎖定伊朗中部納坦茲(Natanz)鈾濃縮設施,目標還包括核科學家與彈道飛彈計畫相關據點。網路曝光的畫面可見納坦茲核設施燃起大火,濃煙直衝天際。國際原子能總署(IAEA)則回應,正密切監控輻射情形。

#BREAKING | #Iranian State TV: New Explosion at Natanz Nuclear Facility pic.twitter.com/LMtmqfSDHf

Iranian television… Strong noises heard in Natanz city and smoke plumes rising from Natanz nuclear site. pic.twitter.com/phdAe5h1U0