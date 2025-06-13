伊朗關鍵核設施大火「濃煙竄天」畫面曝！　國際原能總署發聲

▲ 伊朗納坦茲核設施所在地竄出濃濃黑煙。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列總理納坦亞胡證實，13日的「崛起之獅」行動鎖定伊朗中部納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施，目標還包括核科學家與彈道飛彈計畫相關據點。網路曝光的畫面可見納坦茲核設施燃起大火，濃煙直衝天際。國際原子能總署（IAEA）則回應，正密切監控輻射情形。

Iranian television… Strong noises heard in Natanz city and smoke plumes rising from Natanz nuclear site. pic.twitter.com/phdAe5h1U0 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) June 13, 2025

CNN針對社群平台曝光的影片進行定位，確認納坦茲核設施在以色列攻擊後被大火吞噬，上空濃煙滾滾。納坦茲位於伊朗首都德黑蘭以南250公里，此地的核設施被指為伊朗最大鈾濃縮廠，負責研發與組裝鈾濃縮離心機，也是伊朗先進核計畫中心。

伊朗對此尚未回應，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）則表示，「正密切關注伊朗令人深感擔憂的局勢」，已確認納坦茲為以軍目標之一，正與伊朗當局接觸，監控輻射數值，同時與駐伊朗的檢測人員保持聯絡。

事實上，這並非納坦茲核設施首次事故，2020年7月曾遭大火重創，但德黑蘭當局對起火原因語焉不詳，引發諸多揣測。這起事故發生約一年後，伊朗宣布提升鈾濃縮濃度與產量，以回應美國川普政府退出2015年伊朗核協議的決定。