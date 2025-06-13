　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗關鍵核設施大火「濃煙竄天」畫面曝！　國際原能總署發聲

▲▼ 伊朗納坦茲核設施所在地竄出濃濃黑煙。（圖／翻攝自X）

▲ 伊朗納坦茲核設施所在地竄出濃濃黑煙。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列總理納坦亞胡證實，13日的「崛起之獅」行動鎖定伊朗中部納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施，目標還包括核科學家與彈道飛彈計畫相關據點。網路曝光的畫面可見納坦茲核設施燃起大火，濃煙直衝天際。國際原子能總署（IAEA）則回應，正密切監控輻射情形。

CNN針對社群平台曝光的影片進行定位，確認納坦茲核設施在以色列攻擊後被大火吞噬，上空濃煙滾滾。納坦茲位於伊朗首都德黑蘭以南250公里，此地的核設施被指為伊朗最大鈾濃縮廠，負責研發與組裝鈾濃縮離心機，也是伊朗先進核計畫中心。

伊朗對此尚未回應，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）則表示，「正密切關注伊朗令人深感擔憂的局勢」，已確認納坦茲為以軍目標之一，正與伊朗當局接觸，監控輻射數值，同時與駐伊朗的檢測人員保持聯絡。

事實上，這並非納坦茲核設施首次事故，2020年7月曾遭大火重創，但德黑蘭當局對起火原因語焉不詳，引發諸多揣測。這起事故發生約一年後，伊朗宣布提升鈾濃縮濃度與產量，以回應美國川普政府退出2015年伊朗核協議的決定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！23秒晃臀片激辣
印航黑盒子尋獲　專家曝「3大可能墜毀原因」
牛奶針害死蔡語芯　名醫黑底曝光
伊朗軍方最高將領身亡！　警告以色列、美國將付沉重代價
快訊／台3線「巨石狂砸」雙向封閉　現場畫面曝
豪雨彈狂砸「南部一片紅紫」　今天到明晨雨續炸
怒告閨蜜！蔡語芯兄曝決定拔管關鍵：腦波是0
快訊／東勢農民醫院火警「警報狂響」　緊急疏散150人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

原定搭死亡班機！印度阿伯臨時改票逃過一劫　激動喊「神救了我」

伊朗軍方最高將領身亡！　警告以色列、美國將付沉重代價

以色列空襲「川普事前知情」！密切監控伊朗報復　美軍高度戒備

印航黑盒子找到了！　專家曝「3大可能墜毀原因」

墜機前最後自拍！準備移居英國　印度醫生一家5口全數罹難

伊朗關鍵核設施大火「濃煙竄天」畫面曝！　國際原能總署發聲

波音787「首起墜毀事故」！　資深工程師曾示警：偷工減料

加州提告成功！川普派國民兵駐洛杉磯　法院下令歸還指揮權

印航11A倖存男「創傷後失憶」！仍心繫同機哥哥　家人秒心碎

機艙內「所有東西都故障」影片流出　印航客機2hrs後恐怖墜毀

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

原定搭死亡班機！印度阿伯臨時改票逃過一劫　激動喊「神救了我」

伊朗軍方最高將領身亡！　警告以色列、美國將付沉重代價

以色列空襲「川普事前知情」！密切監控伊朗報復　美軍高度戒備

印航黑盒子找到了！　專家曝「3大可能墜毀原因」

墜機前最後自拍！準備移居英國　印度醫生一家5口全數罹難

伊朗關鍵核設施大火「濃煙竄天」畫面曝！　國際原能總署發聲

波音787「首起墜毀事故」！　資深工程師曾示警：偷工減料

加州提告成功！川普派國民兵駐洛杉磯　法院下令歸還指揮權

印航11A倖存男「創傷後失憶」！仍心繫同機哥哥　家人秒心碎

機艙內「所有東西都故障」影片流出　印航客機2hrs後恐怖墜毀

汪小菲合體館長「脫口2詞」　陸網笑：不愧娶了2任台灣老婆

黃嘉千離婚1年近況曝光！回春臉上有光　何如芸驚：是不是交男友

提款卡被前男友賣掉！她衰淪洗錢案被告　結局逆轉獲無罪

失神踩空跌落2m深機械車位　台中男慘摔「左手骨折」

即起不加三色豆！「優質店家1句話」千人反驚：老闆幫我加爆

鹿港城隍廟「提早打烊」徵不到人原因曝　鬼月才能假日休假

新台幣爆升！　富邦金蔡明興：不宜太急太快

巨型蟑螂現身！破千萬續作《Grounded 2》七月底展開體驗

原定搭死亡班機！印度阿伯臨時改票逃過一劫　激動喊「神救了我」

「墾丁SONG」快閃3天！免費聽玖壹壹、FEniX　還能逛美食市集

【阿嬤不要搶歌啦】萌娃嗨唱台語歌《粉紅超跑》宛如老練唱將

國際熱門新聞

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

墜機前「所有東西都故障」影片流出

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

網紅「比基尼被亂鑽」險走光！　嬌瞋：那裡沒有吃的

墜機前最後自拍　印度醫師一家5口全數罹難

婚禮變靈堂　她出嫁對象竟是遺體

即／印度波音客機「離地30秒」墜毀全程影片曝光

即／印航墜機　外媒：機上242人全數罹難

即／空襲警報大響　以色列數小時內恐遭襲

印航11A倖存男「心繫同機哥哥」！不知噩耗

更多熱門

相關新聞

陸提醒在以公民：防範導彈、火箭彈、無人機各類襲擊

陸提醒在以公民：防範導彈、火箭彈、無人機各類襲擊

以色列13日發動「崛起之獅」（Rising Lion）行動，打擊伊朗軍事及核設施，伊朗安全消息人士預告，正計畫對以色列採取「嚴厲報復」。中國駐以色列使館今（13）日隨即發佈消息，提醒在以公民「保持鎮定，務必提高警惕，做好防範導彈、火箭彈、無人機等各類襲擊的準備，全面加強安全防範措施。」

陸提醒在伊公民「加強安全防範」

陸提醒在伊公民「加強安全防範」

伊朗預告「嚴厲報復」　美使館警告：立即避難

伊朗預告「嚴厲報復」　美使館警告：立即避難

伊朗官媒：革命衛隊「最高指揮官」死亡

伊朗官媒：革命衛隊「最高指揮官」死亡

以總理警告：伊朗可製造「9枚核彈」

以總理警告：伊朗可製造「9枚核彈」

關鍵字：

伊朗以色列核設施納坦茲攻擊

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

墜機前「所有東西都故障」影片流出

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

專家：熱帶低壓如山陀兒颱風第二　5縣市炸豪雨

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

即／老牌「支付平台」疑洗錢50億　董座6人收押

網紅「比基尼被亂鑽」險走光！　嬌瞋：那裡沒有吃的

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面