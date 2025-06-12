打牛奶針命危搶救19天！　「車模界林志玲」今拔管不治

▲打牛奶針命危搶救19天，「車模界林志玲」蔡女今拔管不治。（圖／翻攝蔡語芯臉書）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

擁有建中、台大醫科學歷，號稱「抽脂教父」、「回春名醫」的吳紹琥，5月25日在東區「法瑞診所」替一名30多歲的蔡姓貴婦施打俗稱「牛奶針」的舒眠針後，對方竟當場昏迷命危，昏迷指數長期維持3，陷入深度昏迷。歷經19天搶救無效，家屬今（12日）忍痛拔管，遺體送往台北市第二殯儀館，後續將報請檢方相驗。

據了解，蔡姓女子為知名車模蔡語芯，綽號「泡泡」，身高近170公分，過去經常登上PTT表特版與正妹推薦網站，因外型亮眼，有「車模界林志玲」封號。她因長期飽受失眠所苦，經親友介紹，今年前往台北東區法瑞診所接受舒眠電波療程，未料施打針劑後竟突然無呼吸心跳，送醫搶救後始終未能恢復意識，至今遺憾離世。

警方初步調查發現，法瑞診所業務繁忙，不排除有麻醉醫師借牌、甚至由麻醉護理師或一般護理師違法代為施打管制類麻醉藥品情形。北市警方與檢方6月1日持票搜索診所，查扣多名醫護手機等相關證物，並帶回吳紹琥及在場醫護調查，全案朝刑法過失致重傷害、醫療法等罪嫌偵辦中，如今蔡女不治，恐再追加過失致死罪嫌。

警方表示，將持續釐清診所內部醫療流程與責任歸屬，並調查是否涉及其他借牌或違法施打麻醉針劑個案；檢方後續將解剖遺體釐清死因，針對涉案醫護逐一比對責任，釐清究竟是哪一針、由誰所打，才導致蔡女從此長眠不醒。