黃偉哲挺進北海道市場　攜台南物產走入丸井三越拚出口新契機

▲台南市長黃偉哲於札幌丸井三越推廣鳳梨、芒果等台南農產，業者現場讚嘆台灣水果風味濃鬱。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／綜合報導

為拓展台南農漁特產品於日本市場的能見度與通路，台南市長黃偉哲藉由出席北海道「YOSAKOI索朗祭」之際，展開一連串產業外交行程，不僅與北海道議長冨原亮、富良野市議會議長涉谷正文等老友敘舊，也積極拜會札幌丸井三越、空知日台親善協會及美唄市等單位，推銷台南鳳梨、芒果、紅龍果等優質物產，為城市品牌打開新局。

在札幌市中心的丸井三越百貨，黃偉哲市長親自推介來自南台灣陽光孕育的水果，從鮮果到加工品一應俱全，包括果乾、果醬、鳳梨酥、牛軋糖、魚鬆等樣品，陳列桌前香氣四溢、色澤誘人，吸引日本業者熱切圍觀，當場展開深入討論。他強調，台南農產不僅品質穩定，更已取得進口資格，期待與北海道通路建立長期合作。鳳梨的香甜、芒果的濃鬱層次，令現場業者頻頻點頭。

緊接著，黃偉哲市長亦與空知日台親善協會副會長仁志正樹、美唄市市長桜井恆分別會談。當仁志副會長驚訝台灣芒果竟有多種品系時，黃偉哲市長當機立斷邀請其親訪台南，親口品嚐從愛文到金煌的風味譜系；雙方也看好台南熱帶水果與空知葡萄酒、四季景緻的互補性，對於展開觀光與物產交流充滿期待。

至於美唄市，更是展現十足誠意。市長桜井恆特地在週日率市府團隊與當地兩大農協（JA美唄、JA峰延）幹部，專程赴札幌與黃偉哲會晤，表達對富良野與台南交流成效的高度興趣，盼望能在物產、教育領域與台南共構合作平台。

黃偉哲市長指出，台南不僅是農產重鎮，更擁有深厚的文化底蘊與觀光魅力，藉由城市外交，可讓台南的好味道走出台灣、進軍國際。去年富良野市即訂購3噸台南金鑽鳳梨，證明城市交流能化為實質訂單，今年盼再接再厲，讓更多日本朋友「吃」到台南、也「愛」上台南。