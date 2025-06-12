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兒念文組被酸「會餓死」：竹科家長侵略性高　拒多元性別進家門

我們想讓你知道…新竹科學園區今年將迎來成立45週年，全球科技競爭與大國博弈之下，台灣的半導體產業在地緣政治中扮演極關鍵角色。在竹科生活的女人們，如何教育下一代？帶您一窺她們的心聲。

王琇琪在新竹一所總量管制國小擔任教職，先生服務於IC設計公司。她的孩子自幼在竹北長大，去年才去外地讀大學。

▲王琇琪在新竹一所總量管制國小擔任教職，先生服務於IC設計公司。她的孩子自幼在竹北長大，去年才去外地讀大學。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在自然組比例超高的竹北，國小高年級自然科老師王琇琪（48歲）同樣不期待孩子成為工程師。她在竹北教書近20年，接觸過上百位竹科媽媽，先生與朋友多為工程師。她兒子在中文系與法律系間選了法律，她笑說：「我們兩個理工人養出念文組的小孩，朋友都說：『你們好勇敢喔，小孩念文組，會餓死。』」

近1/4世紀，竹科周邊出現大量核心家庭。王琇琪以「相依為命」形容一家三口緊密度，先生工時雖長，卻是個黏兒子的爸爸。若說兩人在婚姻中曾有齟齬，那就是先生的職涯發展曾與家庭需求產生衝突。在她力爭之下，先生「犧牲」了人人稱羨的工作機會。

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大家都說：小孩念文組，會餓死

「我先生拿過兩次某IC設計公司的offer，兩次都放棄。」王琇琪與先生數度激烈爭吵，「老公當時覺得，他拿到大公司好職位，我卻阻礙他的發展，我問他：『你有沒有想過，進那家公司之後，小孩可能就不認得你了？』」

「當時，我老公下班常是11點，我常常覺得很悲傷。」王琇琪說，兒子年幼時，睡著前若聽到大樓電梯「叮」的聲音，常從被窩裡跳起來，去門口等爸爸。孩子會打開大門，數著電梯數字，期待電梯在停在自家樓層，但大部分時間電梯停在其他樓層。「我跟老公說：『你如果去了那家公司，就整晚都不會回來了！』我一直吵，他妥協，被半強迫地留在孩子身邊。直到小孩去外縣市讀大學，他才跟我說，還好他有陪在我們身邊。我們一起度過很珍貴的18年。」

18年來，王琇琪長年在媽媽與老師角色中切換，認為母職不該阻礙女性自我實現。大學時曾拿書卷獎的理工女，人生下半場轉向文學，歷經2年落榜，考上清大中文所。她碩士論文以作家蔡穎卿的作品為題，探討母職與自我實踐，也在書寫中整理自己的生命。她又說，自我認同並不是某某太太，一直自稱「王小姐」；孩子一路看王小姐讀書寫論文，對文學、哲學也產生興趣，常從外地北上，陪她看崑曲、去年生日送她蘇打綠的專輯。

18年來，竹北人文與都市地景劇烈變動，王琇琪育兒之餘也觀察社區變化。她曾介紹一位具多元性別氣質的居家清潔人員給鄰居主婦，被拒絕說：「我不讓不男不女的人進家裡。」清潔公司也反映，有些孩子不與清潔人員互動，甚至有雇主炎夏外出時關掉冷氣，讓清潔人員在高溫中工作。她感嘆：「這是帶著優越感、階級感的有色眼鏡。難道，你們也要為下一代準備有色眼鏡嗎？」

你爸公司股價才多少，我爸公司股價更高

王琇琪任教的學校附近，全是家長搶破頭的總量管制學校，「很多老師覺得，竹科這群家長的侵略性很高，他們聰明、教育程度高，很多老師擔心『家長覺得老師不會教』。」「家長越不信任、越擔心，老師就被迫做出…」她審慎思考用字，「一些變形。」

我問王琇琪，什麼是「變形」？她舉例，朋友任教的國小，老師常忙到晚上8點，一年級期中考國語考卷多達7張。學校教育又與補習班密切連動，曾有學童在考後大喊：「這題目，我在補習班寫過了！」校方調查發現部分題目來自他校考古題，全年級重考。此外，某些學生的童年也變形了，她曾耳聞孩子吵架鬥嘴：「你爸公司股價才多少而已，我爸公司股價更高。」

王琇琪友人負責國小段考出題，曾因一個未出現在課本的詞語，被學童母親投訴「孩子因為這題被扣2分」。為了那2分，母親不滿，層層投訴到市政府，校方連日開會、回函。她朋友因此身心俱疲，她試著安慰：「對媽媽來說，那2分不是扣在孩子身上，而是扣在自己身上啊。」

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