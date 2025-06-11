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心跳未停就要摘器官！北部醫院爆器捐爭議　法醫遭施壓相驗

北部某醫院遭爆病患心跳未停就準備摘除器官。（示意圖／pixabay圖庫）

▲北部某醫院遭爆病患心跳未停就準備摘除器官，引發在場檢察官與法醫不滿。（示意圖／pixabay圖庫）

圖文／CTWANT

有媒體爆料指出，北部某醫院疑似在病患仍接著葉克膜、心跳尚未停止前，就要求檢警人員進行相驗，準備進行器官摘除手術，引發違反醫療倫理疑慮。對此，衛福部長邱泰源今（11）日表示，當地衛生局已在了解中，衛福部也會確實督導，並到醫院了解狀況，嚴格審查。

根據《太報》報導指出，北部某醫院今年5月發生疑似違反器官捐贈程序，疑似有1名車禍患者裝葉克膜、心跳仍在跳動的情況下，院方就聯繫檢察官及法醫到場相驗，並將病患移至手術台欲進行器官摘除手術。

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不過，檢察官及法醫到場後，發現患者未達死亡判定標準，堅決要求暫停器捐程序，最終在院方關閉葉克膜後，等待患者自然死亡並經過5分鐘觀察時間，才完成相驗程序。投訴者更指稱院方曾向檢警人員說「若腎臟無法及時摘取，院內受贈者將無器官可用」。

對此，衛福部長邱泰源今日出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體聯訪時表示，事件爆出後立即展開討論，法醫之意見必會高度重視，地方衛生局、中央主管機關及器官捐贈移植登錄中心皆已謹慎地介入調查了解。

邱泰源強調，施行器官捐贈一定要按照行政程序規定，以合乎病人需要及醫療倫理，衛福部也會確實督導，並派員前往該醫院了解狀況，而該醫院已給予回應，會再深入了解狀況，嚴格審查此情況。

地方衛生局則指出，已赴現場了解案件整體狀況，待充分了解情況後，才會依據相關規定判斷是否存在違法行為，且因案件涉及衛福部相關規定，目前也與中央部會保持聯繫，並持續質詢衛福部意見。

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