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社會 社會焦點 保障人權

七賢大樓惡火勾「城中城46死慘劇」！安檢未過10年挨罰96萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鹽埕區七賢三路上的七賢大樓10日晚間9點多驚傳火警，7樓住家不明原因起火，火勢猛烈濃煙狂竄，緊急疏散上百名住戶。由於該棟大樓一層有53戶，格局類似過往造成46死的城中城大樓，10年來消防安檢部分已累計開罰96萬，市長陳其邁今指示市府儘速介入，給予必要協助。

▲▼快訊／高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大樓嚴重火警，火勢狂竄畫面曝。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫　陳其邁急衝現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲一層53戶似「城中城」火警，陳其邁急衝現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

七賢大樓格局類似過去釀出嚴重死傷的城中城，一層有53戶，屋齡已達40年，住戶多達570戶。據附近鄰居指出，當時聽到有2聲爆炸聲，之後就發現火開始燒起來。上百住戶在火警後緊急疏散，由於人數眾多清點不易，消防隊後續在一樓集合大家一一清點，釐清是否有人員受困。

陳其邁昨晚獲報狀況後，招牌眼鏡也來不及戴上，就立即趕往現場了解，後續住戶共有6人送醫，其中68歲胡女嗆傷，意識清楚送醫，另一名男子則因長期需要氧氣火災建築斷電，造成供氧設備失能後送醫。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

▲針對七賢大樓火警，陳其邁指示市府介入協助消防設備更新。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市消防局表示，本局第二大隊針對七賢大樓消防安全設備檢複查，經查自2015年至今舉發共計36次，裁罰合計96萬2千元，另外5月19日檢查不合格，已開立舉發單。設備主要缺失部分包含自動撒水設備、梯間排煙、室內消防栓等缺失故障。目前裁處程序進行中。

高雄市工務局指出，七賢大樓管委會已辦理114年度公安申報，但因申報資料文件不齊全，不合規定，後續將依法限期改善完成申報。目前缺失項目列有避雷設備損壞及B棟7樓防火門推桿損壞，另該大樓有申請防火門更新補助，有關防火門五金配件損壞，會請廠商依據契約保固。

▲▼快訊／高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄目前有列管4棟大樓，包含七賢大樓、左營果貿大樓、苓雅區的諾貝爾大樓，以及高雄火車站旁的站前大樓，都在持續進行設備更新跟改善，要求一定要合格。

陳其邁表示，針對列管大樓包含滅火器、住警器、相關照明設備也要求優先提供，並加強消防安檢的頻率，希望在大樓改善完成前都能夠確保住戶的安全。

陳其邁指出，昨晚火警防火門沒有受到火勢破壞，因為濃煙是往外部窗戶竄出，煙霧情況不是那麼嚴重，6-7位預防性送醫，目前健康狀況無恙。

他強調，今天早上林副市長也召開會議，七賢大樓是地上權住宅，裡面住戶多是弱勢民眾，召開管委會要進行消防設備改善時，對他們來講有不小的負擔。

他也指示林副市長，市府應該儘速介入，要求管委會必須就整個相關設備加快期程，務必儘速完成，會給予必要的協助。

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