國1內湖段「聯結車撞護欄翻覆」！瀝青噴一地　駕駛搶救無效亡

▲▼國1內湖段嚴重車禍，駕駛宣告不治。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

國道1號南下17.9公里處（內湖路段）11日凌晨發生一起嚴重車禍！一輛聯結車因不明原因撞擊內側車道，警消獲報到場救援，發現林姓駕駛已無生命跡象，雖經緊急送醫搶救過後，仍因傷勢過重宣告不治，而現場狀況直到清晨7時許才排除。至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

國道警11日凌晨3時09分左右接獲通報，國道1號南向17.9公里內湖路段一部聯結車側翻並波及北上車道共4台車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派救護車，警消到場後，砂石車駕駛無意識OHCA，由救護車送至內湖三總醫院急救。

根據調查，43歲的林姓男子駕駛聯結車行經國道1號南向17.9公里內湖路段，不明原因擦撞內側護欄，車輛側翻於南向車道上，占用3個車道，聯結車裝載的瀝青熱料傾倒於北向車道，散落物波及北上車道共4台車，其中由59歲陳姓駕駛的小貨車側翻，聯結車林姓駕駛，5時43分送內湖三總醫院急救無效，經醫生宣告死亡，其餘車輛無人受傷。

警方到場後迅速測繪完畢並疏導後方車流。聯結車於7時4分拖吊排除，恢復全線通車，林姓駕駛酒測值待檢驗，其餘駕駛酒測值為0.00mg/l，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。