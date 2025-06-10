陸女童公園盪鞦韆「墜河溺斃」！鞦韆安裝者被判賠70萬

▲大陸河南信陽一名女童玩盪鞦韆，不慎墜河溺斃，安裝鞦韆的人被判賠。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

河南省信陽市一名10歲女童2024年在濕地公園獨自遊玩，玩網紅鞦韆時卻不慎墜河溺亡，家屬提告索賠逾40萬元（人民幣，下同，約新台幣166萬元）。一審認定女童及其父母負主要責任，判決自擔八成損失。近日，法院駁回各方上訴，維持原判，鞦韆安裝者與村委會分別承擔15％與5％責任，共賠償17萬餘元（約新台幣70萬元）。

該起事件發生於2024年3月30日，地點位於信陽市新縣一處濕地公園。當日女童小徐（化名）在無人陪同的情況下下，獨自前往河邊乘坐吊掛在樹上的鞦韆，過程中不慎從空中墜入水深約2公尺的河道。她在水中掙扎近三分鐘，完全無人發現，十多分鐘後才被人發現，送醫搶救仍宣告不治。

據了解，鞦韆安裝者黃姓男子2021年與當地村委簽訂合作協議，承租該區域設置遊樂設施，供遊客免費遊玩。該鞦韆位於河邊樹上，下方鋪有竹排，雖為熱門打卡點，卻沒有人員管理或安全防護措施。村委會則未發現或督促改善場內的安全漏洞，被認定對悲劇發生有一定責任。

法院調查發現，小徐當時年滿10歲，已具基本行為能力，應能辨識在水上遊玩之危險。小徐的父母未盡監護責任，任其獨自離開視線長達十二分鐘，導致事故無人及時發現。法院認定父母對事件有明顯過失，須自負八成責任，其餘由黃某某與村委會承擔。

家屬與被告不服提起上訴，不過信陽中院審理後認為一審判決事實清楚、法律適用無誤，故予以駁回，維持原判。案件引發社會對兒童公共安全與家長監護責任的廣泛討論，專家呼籲遊樂設施應設專人管理，並加強對兒童的陪伴與教育，避免憾事重演。