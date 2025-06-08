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新冠估6月底飆高峰！重症警示症狀曝　兒童發燒48小時速就醫

▲南投縣衛生局呼籲符合資格民眾接種新冠JN.1疫苗。（圖／資料照片，南投縣衛生局提供）

▲南投縣衛生局呼籲符合資格民眾接種新冠JN.1疫苗。（圖／資料照片，南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情持續升溫，今年至5月底併發重症本土病例累計564例，其中81例死亡，衛福部疾病管制署預估高峰將落在六月底至七月初，南投縣衛生局呼籲民眾做好勤洗手、戴口罩、打疫苗等自我防護，如有重症警示症狀，務必立刻就醫。

依據疾病管制署資料統計，今年第22週（5月25日至31日）新冠門急診就診計6萬2755人次，較前一週上升49%，新冠併發重症本土病例均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均近9成，國內目前主流變異株為NB.1.8.1。

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縣府衛生局指出，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但仍有機會發展為中重症；具重症風險因子者，包括65歲以上、氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、慢性肺疾(間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)、結核病、慢性肝病(肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)、失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)、精神疾病(情緒障礙、思覺失調症)、失智症、BMI≧30(或12-17歲兒童青少年 BMI 超過同齡第95百分位)、懷孕(或產後6週內)、影響免疫功能之疾病(HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)，及同時具有任一其他風險因子之吸菸或已戒菸者。

▲新冠肺炎重症警示症狀。（圖／南投縣政府提供）

▲新冠肺炎重症警示症狀。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局提醒，如出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘等重症警示症狀，或者兒童如有發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，甚至已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，務必立即送醫治療。

衛生局呼籲民眾，特別是年長或有慢性病者，生病儘量在家休息、避免外出，若符合接種資格應儘快接種疫苗；有關COVID-19快篩試劑販售、COVID-19疫苗接種合約院所資訊、抗病毒藥劑配置存放點，可上該局網站查詢(全縣新冠抗病毒藥劑及健保快篩與自費快篩醫療院所名單：https://ntshb.tw/nth03zmy6f 、本縣販售快篩試劑藥局名單：https://ntshb.tw/nth03CAFVj ) 或撥打防疫專線：049-2220904洽詢。

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