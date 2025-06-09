犯保士林分會帶馨生人牧場初體驗　與動物親密互動笑聲滿場飛

▲犯保士林分會為鼓勵重傷被害家庭走出生活陰霾，邀請馨生家庭共同前往桃園埔心牧場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「我以為我這輩子再也不會出門了」對重傷被害人而言，出門不只是行動，而是一場勇氣的考驗。為鼓勵這些家庭走出陰霾，犯保士林分會舉辦關懷活動，邀請11戶馨生人共28人同遊桃園埔心牧場，出動無障礙交通車全程接送，讓久困家中的輪椅族，終於能與家人共享歡笑與溫暖。

犯保士林分會於本月7日舉辦關懷活動，邀請馨生家庭一同前往桃園埔心牧場，更出動6輛無障礙交通車全程接送，讓長期困於家中的輪椅族，得以無後顧之憂地踏出家門，與家人共享陽光與溫暖。

坐上輪椅後，小小的門檻往往成為高牆，阻礙他們踏出家門的每一步。此次活動，士林分會不僅安排一對一接送，還細心規劃動線，選擇對輪椅族友善的牧場環境，讓「出門」這件事不再遙不可及。

▼犯保士林分會暖心舉辦牧場之旅讓重傷被害人與家人共度療癒時光。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在陽光照耀下，馨生人們與水豚、綿羊、羊駝等動物親密互動，笑聲此起彼落。有人開心合照，有人靜靜看著動物發呆，手機不時舉起，記錄下這段彌足珍貴的時光。一位家屬動容地說：「我已經很久沒看他笑得這麼開心了！」

這趟出遊，不只是放風，更是一次心靈的修復之旅。參與家庭彼此分享傷痛、相互打氣，在交流與陪伴中獲得喘息與慰藉。

活動當天，犯保士林分會主委林志銜特地到場陪伴，與馨生人一同用餐，逐桌傾聽他們的心聲與生活困難，並親手送上牧場特產致贈祝福。他感性表示：「很多人害怕出門、怕麻煩別人，但我們想讓他們知道，他們不是孤單的，永遠有人願意陪著走。」

▲犯保士林分會出動無障礙車讓重傷家庭久違出遊牧場重拾笑容。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動結束後，其中一位參與者阿美（化名）特地傳訊感謝。她是一位因交通事故重傷、需長期仰賴輪椅生活的馨生人。她寫：「這是我受傷後第一次出門，真的好感動，謝謝你們的用心。」這句話，也深深觸動了分會團隊與志工的心。

犯保士林分會表示，「有愛就無礙」不只是一句口號，而是他們長年實踐的信念。他們將持續透過各項服務與活動，陪伴重傷被害家庭跨越人生的障礙，重新找回希望與力量。

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