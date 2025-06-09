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初代麥金塔核心成員！傳奇工程師胰臟癌離世　庫克發文哀悼

阿特金森（Bill Atkinson）。（圖／翻攝自社群網站X）

▲阿特金森（Bill Atkinson）。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

蘋果執行長庫克（Tim Cook）於7日晚間在X平台發文，悼念日前因胰臟癌逝世的資深顧問阿特金森（Bill Atkinson），文中更是盛讚其為「有史以來最偉大的電腦程式設計師之一」。這位享壽74歲的科技傳奇人物，不僅是蘋果第51名員工，更是初代麥金塔的核心成員，是蘋果電腦歷史不可或缺的重要推手，而其傑出的貢獻，甚至影響了現代圖形介面與互動邏輯的發展。

庫克發表哀悼文。（圖／翻攝自社群網站X）

▲庫克發表哀悼文。（圖／翻攝自社群網站X）

根據《9to5mac》報導指出，阿特金森在1978年加入蘋果，成為蘋果第51名員工。後續阿特金森也憑藉著自身實力，成為賈伯斯（Steve Jobs）最信任的工程師之一。

賈伯斯與阿特金森。（圖／翻攝自社群網站X）

▲賈伯斯與阿特金森。（圖／翻攝自社群網站X）

阿特金森是初代麥金塔（Macintosh）開發團隊的核心人物，不僅創造了著名的繪圖程式MacPaint，還開發了QuickDraw圖形函式庫，模擬「桌面」的圖形使用者介面（GUI），為麥金塔的圖形顯示風格與操作奠定基礎。

QuickDraw圖形函式庫支援後來廣泛應用於介面設計的圓角矩形。《Wired》記者李維（Steven Levy）在追悼文中也回憶，QuickDraw之所以會有這樣的設計，是來自一次賈伯斯在街頭與阿特金森的對話，賈伯斯牽著阿特金森走遍整個街區，只為了說服阿特金森「現實世界充滿圓角」的設計理念。

除了這些具象的技術貢獻，阿特金森更在1987年創造了HyperCard，這個技術所使用的概念，後來被視為網頁超連結與多媒體導覽的原型。簡言之，任何曾點擊過「連結」的使用者，其實都間接受惠於阿特金森的發明。也有科技評論者認為，HyperCard的誕生，其實也間接促進了全球資訊網（WWW）和JavaScript的誕生。

知名科技作家古魯伯（John Gruber）發文表示，阿特金森無疑是史上最頂尖的電腦程式設計師之一，指稱阿特金森有著「非凡的頭腦」與「稀世的禮物」，為世界留下不可抹滅的足跡。

阿特金森對細節的堅持及對美學的高度要求，是麥金塔設計哲學得以具體實現的關鍵。當時蘋果內部普遍認為程式設計只需講究功能，但阿特金森卻在賈伯斯的影響下，轉而追求讓電腦呈現出更貼近人類直覺的使用方式。

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