美甲太厚惹的禍！　妹子手指被「夾斷發黑」竟喊：無明顯痛感

▲劉佳的手指被門夾到。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸四川一名女子劉佳（化名）日前在家被門夾到左手無名指，導致手指當下斷裂、鮮血直流。劉佳卻表示，當下並無明顯痛感，等自己反應過來抽手時，已經為時已晚。主治醫師張靜看了患者的手後表示，女子的美甲做太厚，才導致手指末梢感知失靈。

▲▼術前（上）與術後（下）對比。（圖／翻攝自微博）

據《紅星新聞》報導，張醫師說道，「手指末節和指甲下方的區域，是全身神經末梢分布最密集的部位之一，這裡密布著感知觸覺、壓覺、溫覺和痛覺的精密『傳感器』，這些『傳感器』，能及時感知潛在危險，並瞬間觸發縮手反射，保護手部免受傷害。」

張醫師表示，「而當下流行的光療甲油膠、水晶甲、延長甲等，相當於在敏感的指尖神經末梢上，覆蓋了一層厚厚的『絕緣層』，會使得手部觸感顯著減弱、痛覺傳導延遲減弱、手指靈活性受限等。」

▲醫師已幫劉佳的手指接回。（圖／翻攝自微博，上同）

張醫師還說道，「此外，該患者正好是無名指受傷，而無名指的獨立性相對最差，當指尖的感覺，因美甲而變得遲鈍時，使得風險疊加，導致意外發生，追求美麗無可厚非，但安全永遠是第一位的。」

對於如何降低風險，張醫師補充，美甲應選擇輕薄款式，減少「屏障」厚度，拒絕「塗厚點更持久」的建議，慎重選擇延長甲、水晶甲，及大面積立體裝飾物的甲面。

張醫師強調，「不要長時間配戴厚重美甲，建議定期卸除美甲，讓指甲和指尖神經休息恢復，若感覺指尖麻木、觸感明顯不如平常，請立即卸除。