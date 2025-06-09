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社會 社會焦點 保障人權

刷到破產！警進愛妮雅「免費敷臉出不來」　2年噴131萬怒告贏了

▲朴東民,化妝,保濕,保養。（圖／pexels）

▲愛妮雅化妝品採用不對等話術與制度性推銷手法挨告。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

變坑殺？新北從事警務人員張姓男子於大坪林捷運站遭熱情招呼「免費體驗敷臉」，進店後不斷被推銷綁約，2年刷卡131萬，後來發現商品未拆封、敷臉療程重複，怒告要求退款。法院判定「芸妮公司」透過旗下150家「愛妮雅化妝品」門市，以話術誤導、契約顯失公平，須返還85萬餘元。

張男在庭上表示，2021年初，他在大坪林捷運站被女店員搭訕，邀請進行免費敷臉，因臉部皮膚粗糙便同意。不料敷到一半，店員突然停手，稱「耗材用完」、「療程若中斷會爛臉」，並以「毛孔阻塞、皮膚壞死」等語施以健康恐嚇，接著開始推銷一組要價8萬元的美容商品與療程。張男原以為是單次體驗，未料之後每次赴店，皆遭多名人員輪番包圍，展開「車輪戰式」勸說。

他指出，當時現場甚至拒絕幫他清理臉部，亦不准離開，讓他感到無法脫身。為求儘快離開現場，他只得配合簽約刷卡。張男強調，商品從未讓他帶回，全數被要求寄放店內；每次使用時，也從未被詳細告知產品名稱或成分，僅被簡略說明「產品很珍貴，須搭配療程使用」。他認為：「根本是以服務為主體、商品為藉口，目的就是讓人一直買。」

張男坦承，2023年間逐漸感到財務壓力，直至同年8月向家人求助時才驚覺受騙。他進一步發現，業者早於2022年即曾因相似銷售手法遭公平會裁罰2500萬元，且所用契約內容並未符合衛福部公告之《美容定型化契約應記載及不得記載事項》。

芸妮公司辯稱，張男為警務人員，具判斷能力，簽約過程均有揭露內容，敷臉服務為贈送，無權要求退費。

法官不採信斥責業者對外以「愛妮雅化妝品」為名進行制度化推銷，內部卻安排多名銷售員在敷臉時段，趁消費者難以移動時進行密集推銷、話術施壓，嚴重違反誠信原則與《消費者保護法》。

法院認為，本案本質屬「預付型、遞延性、不定期之繼續性契約」，張男依法可終止契約並請求返還。扣除已提供服務對價後，尚有85萬1230元商品未使用且未取回，業者應全數退還並加計法定利息。

芸妮公司其愛妮雅集團『愛妮雅化妝品』使用下列手法拐騙消費者
手法名稱 具體作法 法院認定
街頭拉客＋免費體驗 捷運站用「免費敷臉」話術引誘進店 屬誤導招攬，造成錯誤意思表示
中斷服務製造壓力 敷臉做到一半停手、不讓離開，強迫刷卡 屬壓力性推銷，非自由意思
健康恐嚇話術 稱「不繼續做會爛臉、得皮膚病」 以醫療恐懼誤導消費判斷
耗材話術洗客 每次都說「耗材用完」，誘導加購 資訊不對等，耗材定義不清
定型化契約規避責任 聲稱「服務免費」，但實為主體內容 契約顯失公平，違反誠信與消保法
商品強制寄放 產品不能帶走，全部寄存在店內 剝奪查驗與退貨權利
錄影做樣無說明 錄影僅唸條款，無交代商品內容或效用 未盡告知義務，揭露不足

事實上，2022年公平會開鍘指出，芸妮公司透過愛妮雅集團旗下150多家「愛妮雅化妝品」門市，長期以街頭問卷誘客、免費敷臉體驗為名，引導消費者進店後再施以高壓推銷，並設計不公平契約限制退貨與解約。

全台已有逾700人向政府機關申訴，部分消費者甚至遭推銷長達4.5小時，還出現肌膚紅腫等不適反應。公平會認定其手法構成違反《公平交易法》第25條，開罰新台幣2500萬元，創下史上同條文最高罰鍰紀錄。

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