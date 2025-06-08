　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃完鹹酥雞「隔天感覺胖一圈」　醫師曝背後原因

▲▼鹹酥雞,營養師高敏敏,美國南佛羅里達大學,研究。（圖／記者楊智雯攝）

▲許多民眾感覺吃完鹹酥雞以後，隔天會胖一圈，醫師解釋原因。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

體重一夜暴增或驟減，其實多與水分波動有關，並非脂肪增減。新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸指出，水腫常因鈉攝取過多導致，若能調整飲食，採「低鈉高鉀」生活型態，搭配運動與流汗，不僅有助改善體態，也能提升心血管健康，達到瘦身與養生雙贏效果。

許哲綸表示，許多民眾都會感覺，吃了鹹酥雞以後隔天會變胖，或是運動完後隔天會變瘦但，其實脂肪堆積與燃燒都需長時間進行，短期變化多來自體內水分。鹹食、滷味或火鍋等高鈉食物會導致水分滯留，隔天醒來容易臉腫、眼皮浮腫，甚至感到無精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鹽酥雞、鹹酥雞、炸物、薯條。（圖／記者洪巧藍攝）

▲許多民眾感覺吃完鹹酥雞以後，隔天會胖一圈，醫師解釋原因。（示意圖／ETtoday資料照）

許哲綸說，水腫不僅影響外觀，還可能增加血壓，進而提高心臟病與中風風險。反之，運動或泡澡流汗可促進排鈉與血液循環，短時間內輪廓清晰、身形變化明顯，實際上是因為改善水腫，並非脂肪變化所致。

許哲綸建議，想減少水腫，可從三招著手分別如下：

第一、減少鹽與味精攝取，避免重口味與加工食品。

第二、多吃富含鉀離子的蔬果，有助排鈉、消腫。

第三、使用減鈉鹽取代一般鹽巴，藉由增加鉀、降低鈉，達到穩定體態與促進心血管健康的雙重功效。

許哲綸指出，現代人外食頻繁，蔬果攝取不足屬常見問題，因此他常建議民眾從調味下手，改用減鈉鹽作為第一步。搭配日常運動流汗、均衡飲食，養成低鈉高鉀的生活習慣，不只能改善水腫，更能長保健康與美麗。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 3 8886 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄69歲騎士「逆向又鬼切」車禍！　宣告不治
林千又髮廊爆粗口挨告！　黃鐙輝老婆力挺店家「去好幾年都沒問題
投手犯規送分竟是眼鏡惹禍！　羅戈無奈：生涯第一次
快訊／「超大咖歌后」大巨蛋突襲林俊傑！　全場瘋了
快訊／哥倫比亞發生規模6.3極淺層地震！　居民狂奔衝出建築
吃完鹹酥雞「隔天感覺胖一圈」　醫師曝背後原因
林俊傑「百萬超跑」直接開進大巨蛋！
中居正廣傳將「宣告破產」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃完鹹酥雞「隔天感覺胖一圈」　醫師曝背後原因

快訊／4縣市豪大雨夜襲「國家警報」響了　一級淹水警戒

中原大學博雅碩專畢業生捐贈吉野櫻　命名「蒙福的一棵樹」

澎湖驚見童話奇景！滿山林木掛滿「雪白蜘蛛網海」　罕見原因曝

拉拉山買水蜜桃2盒1200！她回家一看氣炸：只有1顆能吃

翠翼鳩驚喜現身台南山上水道博物館　引鳥友轟動：簡直像在做夢！

新冠估6月底飆高峰！重症警示症狀曝　兒童發燒48小時速就醫

傳訊息「用LINE、IG」有什麼差異？網點出1關鍵：更好開話題

網傳「7月5日日本大地震？」旅日達人5點闢謠：有人假冒作者造謠

不是鮭魚！營養師曝魚類DHA排行榜　「這種魚」奪冠

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

吃完鹹酥雞「隔天感覺胖一圈」　醫師曝背後原因

快訊／4縣市豪大雨夜襲「國家警報」響了　一級淹水警戒

中原大學博雅碩專畢業生捐贈吉野櫻　命名「蒙福的一棵樹」

澎湖驚見童話奇景！滿山林木掛滿「雪白蜘蛛網海」　罕見原因曝

拉拉山買水蜜桃2盒1200！她回家一看氣炸：只有1顆能吃

翠翼鳩驚喜現身台南山上水道博物館　引鳥友轟動：簡直像在做夢！

新冠估6月底飆高峰！重症警示症狀曝　兒童發燒48小時速就醫

傳訊息「用LINE、IG」有什麼差異？網點出1關鍵：更好開話題

網傳「7月5日日本大地震？」旅日達人5點闢謠：有人假冒作者造謠

不是鮭魚！營養師曝魚類DHA排行榜　「這種魚」奪冠

鳳山69歲騎士「逆向又鬼切」碰撞直行車　頭部重創亡

畢業季來臨！3部經典日劇推薦　回首那些用盡全力哭笑的校園時光

林千又髮廊爆粗口挨告！　黃鐙輝老婆力挺店家「去好幾年都沒問題」

準備登機時突然聽到雞叫！馬國網紅見「專屬雞艙」傻眼了

被酸「喊要有自信卻整形」！　YTR超直白高EQ回擊：整不整沒對錯

「超大咖歌后」大巨蛋突襲林俊傑！　夢幻飆嗓全場瘋了：2片行走CD

快訊／哥倫比亞發生規模6.3極淺層地震　居民狂奔衝出建築避難

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

基隆x宮古島共慶潮境海灣節　謝國樑：延續台日帆船情

吃完鹹酥雞「隔天感覺胖一圈」　醫師曝背後原因

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

生活熱門新聞

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

逢甲畢典家長鬧場被罵翻　真相曝網挺：超勇敢

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！

午後變天！　「下最大」地區曝

「1號颱風」再等等　最新預測曝

可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

知名咖啡廳爆「老闆偷拍13年」！

大雨後白蟻滿天飛！專家曝：算特化蟑螂「掉翅膀準備交配」

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

逢甲大學畢典取消挨轟裝死　網改罵男學生故意鬧這齣

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單

即／豪大雨夜襲國家警報響　一級淹水警戒

更多熱門

相關新聞

早晚體重落差大？5種「消水腫食物」盤點

早晚體重落差大？5種「消水腫食物」盤點

體重起伏讓人好困擾，若是你早晚體重起伏超過1公斤，代表體內滯留太多水分，可歸類為水腫體質，這時候消除水腫特別重要，《ET FASHION》盤點5種天然食物能幫助體內排水，讓你及早脫離水腫惡夢。

營養師教兩分鐘破解聞到就想吃

營養師教兩分鐘破解聞到就想吃

小滿來了！濕氣重易水腫　養生這樣吃

小滿來了！濕氣重易水腫　養生這樣吃

營養師點名「5種人」易水腫

營養師點名「5種人」易水腫

是變胖還是水腫？「一個動作」教你有效辨識

是變胖還是水腫？「一個動作」教你有效辨識

關鍵字：

鹹酥雞水腫許哲綸

讀者迴響

熱門新聞

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

逢甲畢典家長鬧場被罵翻　真相曝網挺：超勇敢

即／台南76歲女駕駛爆衝撞29車　1男重傷送醫不治

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

全球粉絲破億　網紅「面癱哥」被捕

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

台中女大生還原淪豬仔經過　一上車就驚覺：完蛋了

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

成龍新片砸13億慘仆街！

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」

午後變天！　「下最大」地區曝

台南76歲婦「高速闖全時相路口」　撞29車1人命危

發燒狂咳不是新冠！　醫快篩曝元凶：還記得它嗎

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面