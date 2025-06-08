吃完鹹酥雞「隔天感覺胖一圈」　醫師曝背後原因

▲許多民眾感覺吃完鹹酥雞以後，隔天會胖一圈，醫師解釋原因。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

體重一夜暴增或驟減，其實多與水分波動有關，並非脂肪增減。新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸指出，水腫常因鈉攝取過多導致，若能調整飲食，採「低鈉高鉀」生活型態，搭配運動與流汗，不僅有助改善體態，也能提升心血管健康，達到瘦身與養生雙贏效果。

許哲綸表示，許多民眾都會感覺，吃了鹹酥雞以後隔天會變胖，或是運動完後隔天會變瘦但，其實脂肪堆積與燃燒都需長時間進行，短期變化多來自體內水分。鹹食、滷味或火鍋等高鈉食物會導致水分滯留，隔天醒來容易臉腫、眼皮浮腫，甚至感到無精神。

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▲許多民眾感覺吃完鹹酥雞以後，隔天會胖一圈，醫師解釋原因。（示意圖／ETtoday資料照）



許哲綸說，水腫不僅影響外觀，還可能增加血壓，進而提高心臟病與中風風險。反之，運動或泡澡流汗可促進排鈉與血液循環，短時間內輪廓清晰、身形變化明顯，實際上是因為改善水腫，並非脂肪變化所致。

許哲綸建議，想減少水腫，可從三招著手分別如下：

第一、減少鹽與味精攝取，避免重口味與加工食品。

第二、多吃富含鉀離子的蔬果，有助排鈉、消腫。

第三、使用減鈉鹽取代一般鹽巴，藉由增加鉀、降低鈉，達到穩定體態與促進心血管健康的雙重功效。

許哲綸指出，現代人外食頻繁，蔬果攝取不足屬常見問題，因此他常建議民眾從調味下手，改用減鈉鹽作為第一步。搭配日常運動流汗、均衡飲食，養成低鈉高鉀的生活習慣，不只能改善水腫，更能長保健康與美麗。