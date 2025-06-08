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助失業者重返職場　南投縣時尚美容技術人員培訓班報名至6／18

▲南投縣時尚美容技術人員培訓班失業者職訓6月30日即將開課。（圖／翻攝「台灣就業通」網站）

▲南投縣時尚美容技術人員培訓班失業者職訓6月30日即將開課。（圖／翻攝「台灣就業通」網站）

記者高堂堯／南投報導

南投縣社會及勞動局委託台灣職業技能教育培訓協會，承辦失業者職業訓練「時尚美容技術人員培訓班」，以使該縣失業民眾習得一技之長，及早投入勞動市場、進而順利就業，即日起開始報名至6月18日截止。

縣府社會及勞動局表示，本班次訓練課程包括：求職技巧、就業市場趨勢分析、資通訊科技、網路社群行銷、顧客關係管理、服務業門市管理、美容專業證照試題解析、彩妝造型理論與解析、皮膚學與美容保養解析、美甲造型理論解析、美睫造型理論與解析、美姿美儀、專業彩妝造型實用技能、美容護膚實用技能、美甲造型實用技能、美睫造型實用技能、芳療紓壓實用技能及熱蠟除毛實用技能等豐富學術科內容，結訓後並輔導就業。

參訓對象為15歲以上之失業民眾或特定對象失業者，特定對象為15歲以上、未滿18歲未就學未就業少年，45歲以上中高齡，原住民，二度就業婦女，身心障礙者，獨力負擔家計者，長期失業者，低收入戶及中低收入戶中有工作能力及未取得國民身分證之新住民等可免費參訓；另符合生活津貼補助資格者，政府將發給職業訓練生活津貼。

社勞局表示，本班次訓練期間自6月30日至9月8日止，訓練地點為南投縣南投市平山二路47巷2號；歡迎有興趣以及具就業意願者，踴躍向承訓單位報名，報名電話：0921-731711廖先生，或到「台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）」網站查詢。

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